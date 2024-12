La mamá del nene grave por pirotecnia aseguró que "encontró un cohete y lo mordió"

Por su parte, la directora del Hospital de Niños de la capital provincial, Verónica Petri, detalló que el pequeño fue trasladado al lugar por la gravedad de su estado. Sufrió “traumatismo facial secundario a la explosión de pirotecnia. El niño al ingreso presentaba fractura de maxilar inferior, fractura de piso de la órbita, fractura del piso de la boca, lesión de labios y abulsión de un tercio de la lengua”.

La mamá negó haber comprado un petardo para el festejo de Nochebuena y remarcó: "No sé qué pasó, mi hijo no tenía cohetes y los demás tampoco, fue todo en un segundo". En este sentido, agregó que "él estaba jugando con los nenitos del barrio y sentí que me llamaban... fue todo tan rápido que no sé qué pasó".

Navidad con más pirotecnia en Córdoba Redes Sociales

Córdoba advirtió que hubo mayor pirotecnia en Navidad

La noticia del menor que está en estado grave por la explosión de pirotecnia en su cara, fue en paralelo con la advertencia del municipio de Córdoba sobre la presencia de mayor pirotecnia esta Navidad: “Hicimos lo que pudimos”, admitieron.

Desde la Subsecretaría de Control y Fiscalización reconocieron que este año se registró un incremento en el uso y venta de pirotecnia durante los festejos navideños. “Hubo más puntos de venta ambulante y no logramos atender todas las denuncias”, explicó Ezequiel Hormaeche, responsable del área.

Detectaron 400 denuncias en un solo día, por lo que alertaron que “no hay fuerza que esté preparada” para responder a tantas quejas. Los operativos se enfocaron en la venta ambulante y puntos de distribución, pero fueron insuficientes.