Paro de colectivos: el salario de los choferes cayó un 20% desde septiembre

Las cámaras de transporte argumentan que no pueden costear un aumento debido al congelamiento de subsidios y tarifas. La UTA reclama "un salario digno, en línea con la inflación".

El salario real de los choferes de colectivos cayó un 20% desde septiembre y, en el marco del paro por 24 horas que lleva adelante este martes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) reclama "un salario digno, en línea con la inflación", pero las empresas sostienen que no pueden afrontar los aumentos.

Señaló que esto era posible porque "había muchos subsidios, era un gasto enorme que ponía el Estado nacional". Pero "a partir de septiembre pasado Nación congeló los subsidios y, entonces, el salario no aumentó". "El dueño del colectivo dice que no puede pagar un salario más alto porque no le aumentan el subsidio, pero tampoco puede aumentar el boleto, que debería irse a $1.600 el mínimo", detalló.

En este contexto, "el poder de compra subió en los primeros meses de 2024 y llegó a un 10% más que en noviembre de 2023. Primero cae estrepitosamente con la devaluación; luego, con los aumentos del transporte, vuelve a subir en agosto, y a partir de septiembre vuelve a caer porque otra vez el Gobierno congeló las tarifas", explicó la periodista.

Hay gráficos que hablan por si solos pic.twitter.com/MucPaxnKB9 — Federico Pastrana (@fpastra) May 5, 2025

"El Gobierno, para llegar a octubre con tarifas congeladas, este lunes le ofreció a las cámaras de transporte un aumento de los subsidios. Hay una caída del 20% entre septiembre y hoy de los salarios de los trabajadores: el Gobierno propuso una recomposición salarial del 10% que no alcanza", concluyó.

Actualmente, el sueldo básico de un chofer de colectivo es de $1.200.000, y la UTA reclama aumentarlo a $1.700.000. "Esta negociación paritaria se inició en el mes de febrero pasado y hasta la fecha solo se nos han realizado ofrecimientos por debajo de la inflación", aseguró el gremio en un comunicado.

También desmintió que se haya exigido un incremento del 40%, tal como afirmó el Gobierno. "La posición de UTA no es caprichosa ni extorsiva, como nos pretenden calificar. Queremos un salario digno, en línea con la inflación, acorde a las tareas que desarrollamos diariamente", subrayaron.