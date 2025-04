No es conspiración: un científico de la NASA confirmó que los humanos nunca salimos de la atmósfera

La clave reside en cómo se entiende el concepto de atmósfera . “Cuando piensas en la atmósfera donde vivimos y respiramos, no se detiene justo encima de nuestras cabezas. Llega mucho más allá, simplemente se vuelve más tenue conforme asciendes”, afirmó Rowland. Esto quiere decir que, a diferencia de lo que se cree habitualmente, no termina en un punto concreto, sino que se disipa de forma progresiva a gran altitud .

Para fines legales y prácticos, se ha adoptado la conocida línea de Kármán, situada a unos 100 kilómetros sobre la superficie, como límite simbólico del espacio exterior. No obstante, esta frontera no implica una separación física. Tal y como explica la propia NASA, “no existe una línea clara entre el final de la atmósfera y el comienzo del espacio”.

Qué dijo el científico de la NASA sobre la llegada de los humanos al espacio

La complejidad del asunto aumentó tras un estudio publicado en 2019 gracias a datos del observatorio SOHO, desarrollado por la NASA y la Agencia Espacial Europea. En dicho trabajo se descubrió que una nube de hidrógeno conocida como geocorona rodea la Tierra hasta una distancia cercana a los 630.000 kilómetros, cubriendo incluso la órbita de la Luna.

“La Luna vuela a través de la atmósfera terrestre”, reconoció Igor Baliukin, autor principal de la investigación y miembro del Instituto de Investigación Espacial de Rusia. Este hallazgo implica que misiones como el alunizaje del Apolo 11 también se desarrollaron dentro de los confines, aunque extremadamente diluidos, de la atmósfera terrestre.

Según las mediciones realizadas, incluso a unos 60.000 kilómetros de altitud se detectan alrededor de 70 átomos de hidrógeno por centímetro cúbico. En la órbita lunar, esta cifra desciende a tan solo 0,2 átomos por centímetro cúbico, pero la presencia sigue siendo cuantificable. El propio Rowland subrayó que, más allá de la atmósfera terrestre, los cuerpos del sistema solar también se encuentran inmersos en la del Sol. “Pasa algo curioso: vas de la atmósfera de la Tierra a la del Sol, y no es hasta la heliopausa que puedes hablar de estar fuera de ambas”, explicó.