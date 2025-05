"Se ponía todo muy íntimo": pidió empanadas por WhatsApp y quedó sorprendida por la respuesta

La joven esperaba un simple "sí" o "no" como respuesta, pero el mensaje que le llegó la descolocó. "Hola, mi amorcita hermosa. No, bebé, te las debo", le escribieron junto al emoji de una carita triste. Mora no pudo aguantar la risa y preguntó: "¿Anahí?".

"Síii. Tengo cuatro días libres, veámonos", le contestaron desde el local. En el posteo que compartió, Mora explicó que había pasado por alto un detalle clave que le daba sentido a la charla: "Quise pedir empanadas y me había olvidado que tenía una amiga que trabajaba ahí, de repente se ponía todo muy íntimo".

La publicación se llenó de comentarios que tomaron la interacción con el mismo humor. "El cagazo que me puedo llegar a pegar, tiro el celu a la mierda"; "¿Mi amorcita? Amor y brillitos"; "Sin el contexto suena a una conversación que tendrías con Juan mecánico"; "Amo que quiera arreglar una salida con el número de la rotisería", fueron algunas de las acotaciones.

A otros usuarios les llamó la atención su pedido. "Qué utópico todo, pidiendo empanadas sin TACC a un local y a domicilio". "Pregunté por las dudas, el local es un restaurante de comidas de La Plata y era como el quinto lugar en el que preguntaba. Mi hermana estaba antojada de comer empanadas pero es celíaca", explicó la joven.

Así fue la conversación que tuvo la joven al pedir empanadas