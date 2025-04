Jorge Macri: "El papa Francisco llevó a la Argentina a todo el mundo, por eso no vino"

A minutos de que comenzara la misa en la Catedral Metropolitana para despedir al papa Francisco , el jefe de Gobierno Jorge Macri dialogó con la prensa y dijo con orgullo: "El Papa llevó a la Argentina a todo el mundo, por eso no vino".

"Argentino y porteño, fue un hombre que vivió con mucha coherencia, que caminó la Ciudad. Usó el subte y el colectivo y que casi de la misma manera siguió viviendo en el Vaticano, con esa austeridad y cercanía con la gente", destacó sobre la humildad que caracterizó a Jorge Bergoglio.

Por último, se refirió a la polémica de por qué el papa Francisco no volvió al país antes de morir: "Para mí, el papa llevó a Argentina a todo el mundo, por eso no vino. Se encargó de llevar a nuestro país a cada rincón del mundo".

Cientos de fieles se acercaron a la Catedral metropolitana para participar de la misa en homenaje al papa Francisco, que presidió el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Una liturgia muy emotiva, donde las personas llevaron desde estampitas de Bergoglio hasta banderas.

Desde Plaza de Mayo, la periodista Lucila Entín pudo hablar para C5N con varios de los fieles que se congregaron para escuchar la liturgia. "Ojalá podamos seguir su legado, estar cerca de los más vulnerables, de los más necesitados, de los más pobres", expresó una de las presentes.

Entre lágrimas, otra mujer que se acercó desde Villa Urquiza aseguró que "muchos sentimos a Francisco como a un papá, siempre habló con firmeza. No preguntamos por qué no vino a la Argentina, porque él estaba más allá. Espero que las puertas que abrió él no se cierren".

En instantes se realizará la misa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires: la palabra de los fieles argentinos



Seguí #C5N EN VIVO por https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/nciMQ7A8tv — C5N (@C5N) April 26, 2025

Más allá de un recuerdo, de una estampita o de una foto, muchos señalaron que Francisco fue y es "enseñanza". Muchos lo van a recordar como "una persona honesta, que siempre se preocupó por la gente, con mucha alegría", añadió un fiel que viajó de Lomas del Mirador para poder estar presente.

A partir de las 10 comenzó la misa es multitudinaria, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Participan la vicepresidenta Victoria Villarruel; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Una vez finalizada la ceremonia, se llevarán a cabo dos caravanas desde la Catedral. La primera cerca de Plaza de Mayo, “para abrazar” simbólicamente a Francisco y luego comenzará la otra acompañando a los curas de los barrios y villas.