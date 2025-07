Una joven contó cómo la descubrieron siendo infiel: "Soy culpable señor juez"

"Quiero decir que estaba muy dolida, me sentía muy sola, y aparte me había enterado de que me había cagado con dos de mis compañeras de curso. No le importó nade y yo dije: '¡Volvamos!'", confesó en primer lugar. "El tema es que una perdona pero es que se queda con la espinita", agregó.

Celular La infidelidad puede generar fuertes sospechas en una relación, y en la era digital, las parejas a menudo recurren a métodos de rastreo de celular para obtener respuestas. Freepik

Entonces, cuando volvieron, la protagonista pensó que tenía que hacer algo al respecto y no quedarse de brazos cruzados ante la infidelidad. En aquel momento ella tenía 15 años, y un beso a otro chico fue la respuesta. "Veo lo que el catálogo de mi pueblo tenía para ofrecerme y elijo al más feo", comentó entre risas.

Se escribieron por una semana, y finalmente se juntaron. "Me pasó a buscar en el auto y chapamos, y después me trajo a mi casa. Eso fue todo lo que hicimos", reveló, a lo que luego añadió: "Lo peor es cuando él se entera. Yo dejo mi celular en la mesa, y llega un mensaje que hasta el día de hoy lo tengo en la cabeza. El loco me había puesto: 'Ya te extraño'".

"El show que me hizo. Igual, ¿alguien puede hablar de que me cagó con dos compañeras de curso? Creo que fueron cuatro las que recuerdo, así que bueno, un "chapesito" no se le niega a nadie", continuó con la historia. Finalmente, reconoció que se tendría que haber hecho cargo de la situación, cuando en aquel momento la negó.

"Él de la bronca rompió su celular, pero después me tuvo que pedir perdón a mi. Yo me arrastré un mes, y él me siguió cagando, pero me tuvo que otorgar un perdón", concluyó la joven. "Es re justificable hacerlo por venganza, yo te banco amiga personal", fue uno de los comentarios más destacados del video.

El video de la joven que fue descubierta siendo infiel