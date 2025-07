Fundación Medifé presenta su Colección Infancias, para disfrutar de la lectura en las vacaciones de invierno

La colección de los autores nacionales incluye a Agustina Marambio de la Vega y Miguel Rep.

Libros de la Colección Infancias

Hola, ¿quién está ahí?, de Agustina Marambio de la Vega

Esa tarde Oli no podía armar un rompecabezas. Por más que intentaba, las piezas parecían no querer encajar. Fue entonces cuando escuchó un sonido extraño. Con un poco de miedo, porque ¿quién no tiene miedo ante algo que lo sorprende de repente? Oli decidió ir a la aventura y resolver el misterio. ¿Qué sonido era ese? ¿De dónde venía? Era una voz, ¿qué decía? Oli la siguió.

libro4

Esta historia nos habla de nuestra «voz» interior, y de cómo, si la escuchamos, puede convertirse en una buena amiga. Edad sugerida: 7 a 10 años.

Un cuento para viajar con los ojos cerrados, de Agustina Marambio de la Vega

Las nubes podrían tener el color que vos quisieras; los animales, las personas y el sol, también. Tenemos la posibilidad de crear un mundo de fantasía, lleno de formas y colores.

libro5

Este libro te abre la puerta la imaginación que vive dentro tuyo. Edad sugerida: 3 a 6 años.

Agustina Marambio de la Vega nació en Buenos Aires, Argentina. Después de estudiar Dirección de Arte y de haber trabajado por más de 20 años en el sector de la comunicación, su camino profesional tomó un giro cuando decidió formarse en Mediación Artística y en Neurosicoeducación. A partir de 2015, llevó entonces su práctica a los sectores de la salud y de la educación. Siendo una apasionada de los procesos de aprendizaje, de la comunicación visual y de la memoria, Agustina acompaña a niños y personas adultas a través de talleres grupales e individuales. En paralelo y desde pequeña, la práctica del dibujo está presente en su vida cotidiana.

La lengua de los yacarés, de Rep

En medio de la naturaleza imponente de los Esteros del Iberá, el yacaré es para alguien de la ciudad, un desconocido y por lo tanto un enigma.

libro1

Las preguntas a las que abre este pequeño gran libro son las que podrían inquietarnos: quién es el otro, cómo es posible comprendernos; preguntas en definitiva sobre la posibilidad de vivir un mundo en común. Edad sugerida: seis a nueve años.

El bosque infinito de Tona, de Rep

Antona es una niña inquieta y curiosa, a ella el bosque le presenta misterios y le despierta curiosidades. Así, como lo hiciera en su momento Caperucita, en este libro indaga sobre el salir al mundo, la primera autonomía de una niña que le permite hacerse todas las preguntas posibles.

libro2

Y a la vez registrar con los sentidos esa primera maravilla que se da en la vida: ser ella misma tiene sus placeres y sus riesgos; pero es por cierto un momento luminoso. Edad sugerida: mayores de diez años.

Todos los lugares donde salen arco iris, de Rep

Es un libro para quienes no leen aún, un libro para ver y escuchar. ¿A quién no ha sorprendido la maravilla del arco iris en su abanico de colores sobre el cielo?

libro3

En estas páginas recorremos lugares sorprendentemente inusuales pero capaces de alojar agua y luz; la combinación de la que nace ese arco colorido. Edad sugerida: hasta cinco años.

Miguel Repiso, conocido como Miguel Rep o simplemente Rep, es un dibujante y humorista gráfico autodidacta. Nació en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Conocido masivamente por su trabajo en el diario Página/12 desde su fundación, colabora en diversas revistas y periódicos, tanto nacionales como internacionales.

Además, desde que publicara su primer dibujo a los 14 años, lleva realizados muchísimos libros y murales en diferentes ciudades. Rep es, además, conductor de su propio programa de radio y televisión.