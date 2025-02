Florencio Varela: la bronca entre los vecinos en reclamo por el crimen de Paloma y Josué

Un grupo de manifestantes se reunió con el intendente Andrés Watson: "Queremos que hagan algo con ese descampado. Exigimos justicia para que no haya más una Paloma y un Josué en ese lugar".

Antes, dialogaron con el cronista de C5N Diego Lewen. "Queremos que hagan algo con ese descampado, no es el primer asesinato que hay. Es una inseguridad total. El puente está todo oscuro, las luces LED que pusieron no andan. Eso es privado. Hay marginales, hay gente que vive en la calle y va y busca refugio. Hay gente habitando y no hay policía", expresó una mujer.

"Estamos reclamando y pedimos en esta carta al intendente que pongan más seguridad en el lugar. Tengo una hija de 17 años que va a la escuela, familiares que cruzan el puente por debajo y en todo momento hay inseguridad, siempre pasa algo. Asesinatos, violaciones. Es un descampado donde tiran basura, los cartoneros descartan, se juntan delincuentes, personas con esquizofrenia, todo tipo de gente marginal. Queremos luminaria, que limpien, que saquen los árboles, que han algo por ese lugar, está así de toda la vida. Exigimos justicia para que no haya más una Paloma y un Josué en ese lugar", destacó otra.

"A mi hijo le quiso robar un grupo de chicos, no se puede pasar a ninguna hora, siempre hay que ir acompañado. Queremos cámaras, monitoreo, seguridad. Ahora es tarde para Paloma y Josué, pero estamos acá pidiendo justicia porque no queremos que le pase a nuestros hijos", añadió.

"Acá en el centro andan las cámaras, pero en los sectores más vulnerables es super necesario un patrullero o cortar el pasto", remarcó una de las asistentes a la protesta.

Crimen en Florencio Varela: el abogado de la familia de Paloma denunció que no se preservó la escena del crimen

El abogado de la familia de Paloma Gallardo, Edgar García, denunció este lunes que no se cuidó la escena del crimen en Florencio Varela donde encontraron a los cuerpos de la adolescente y de su novio Josué Salvatierra, de 16 y 14 años, respectivamente.

"Levantaron los rastros y después prendieron fuego el lugar", manifestó el abogado en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

Sobre el caso opinó que "todas las hipótesis son válidas", pero cree que "el asesino conocía a Josué", ya que el adolescente "era habitué" del descampado dado que iba con su padre a juntar cosas para reciclar.

"No creo que hayan sido raptados", consideró García en desacuerdo con la hipótesis que planteó el papá de Paloma, Omar Gallardo, al tiempo que agregó: "Para mí fueron dos o más personas porque si vos le pegás un piedrazo sería común que el otro salga corriendo y los cuerpos estaban juntos, es decir los tenía reducidos".

"El móvil es el robo siempre y cuando no se hallen elementos que indiquen lo contrario", concluyó el abogado. Este lunes se conocieron las últimas imágenes de las víctimas antes de ser encontradas muertas en el descampado de Florencio Varela.

La secuencia comienza cerca de las 18:05 del 30 de enero, con una cámara que capta el paso de ambos jóvenes por una esquina, en zona residencial, en inmediaciones de sus hogares.

Luego de 10 minutos se los muestra cerca del puente de Bosques, delante de un colectivo que pasa. Por último, se los observa cruzar las vías del Ferrocarril Roca, a la altura de la Avenida Calchaquí.