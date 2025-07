Gimena Accardi habló sobre el video de Nico Vázquez acaramelado con Mercedes Oviedo

"Todavía no asimilo lo que estoy viviendo. Obviamente, estamos en pleno proceso, viéndonos, hablando todos los días, en total comunicación y amándonos como lo que somos y fuimos siempre: una pareja hermosa. Con respeto y amor yo sé lo que es Nico para mí, lo que es como persona. Si hay una persona a la que le doy todo en la vida es a él ", indicó Accardi ante la prensa.

Nico Vázquez y Gime Accardi

También contó que los últimos meses estuvieron afrontando crisis y peleas: "Las peleas son lo lógico de cualquier matrimonio de 18 años, que hemos pasado cosas buenas y malas. En el último tiempo había más desencuentros e intentamos remarla por donde sea por el amor que tenemos, y es lo que veníamos intentando".

Respecto al video, explicó que “Nico es una persona que baila así con las amigas, yo la conozco a ella y es un amor. Yo bailo así con mis amigos, cualquiera que nos conoce como pareja sabe cómo somos. Es el mal de los actores, nosotros nos tocamos y alzamos a la gente. De mi lado también hubo rumores, que estoy con productores, compañeros".

Por los comentarios sobre un video que se conoció tras la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi pic.twitter.com/HD13Sogesr — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 9, 2025

"Entiendo que es muy aburrido que una pareja se separe sin ningún tipo de conflicto, en buenos términos, amándose, viéndose y hablando. Si hubiera pasado algo malo, ninguno hablaría así del otro. Los motivos por los que nos separamos son aburridísimos y lo entiendo. Me da una vergüenza total, no somos personas mediáticas ni de hablar de nuestra vida privada", sumó.

Respecto al comunicado: “No se planeó esperarlo, estábamos una semana juntos y una separados, vamos y venimos todo el tiempo desde hace un rato largo. Después de 18 años no te separas de un día para el otro. Hay mucho amor y yo confió en que ahora estamos afrontando este momento, una separación, una instancia a y un tiempo, pero no sé qué va a pasar en 10 años, sigo pensando que Nico es el hombre de mi vida”.

Nico Vázquez separación Gimena Accardi historias Capturas Instagram

En cuanto a la supuesta infidelidad: "Las fuentes son tweets o un video de Nico bailando, yo bailo igual con mis amigos. No somos tóxicos ni celosos, Nico puede disfrutar y bailar con quien quiera, ya sabía que habían salido ese día, era la primera salida de Mercedes sin el hijo".

"Es bueno ese distanciamiento, porque a veces uno necesita encontrarse. Re contra dejo la puerta abierta a una reconciliación, nos amamos profundamente. Sé la clase de humano que es Nico, es buena gente. Yo mato por él y voy a matar por él toda mi vida. También leí que habíamos hablado con abogados, es todo mentira, no hay ni cerca un abogado o divorcio", concluyó.