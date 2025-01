Festival de la Papa en Córdoba: las embajadoras salientes pidieron "respeto" para quienes hacen el evento

Ogas es oriunda del barrio Fátima, de Villa Dolores, y fue quien desafió al intendente Maximilano Rivarola en plena ceremonia con una carta escrita por un grupo de participantes del certamen: “Somos una imagen sin importancia”, se lamentó.

Por su parte, Buco Soto, también fue parte del descargo contra las autoridades: "Terminé de leer, me apuré porque pensaba que me iban a sacar el micrófono, saludé y me fui, y cada uno por su lado"

Después del episodio no les dijeron nada, aunque hubo una serie de amenazas: "No recibí ninguna respuesta del intendente desde ese momento", resalto Buco Soto.

Su compañera denunció en C5N que si hubo malos tratos con su mamá, después de que ellas hablaron en el escenario: "Mi mamá fue quien recibió una agresión sin ningún porqué, le torcieron los brazos cuando fue a buscar unas sandalias porque yo ya no podía caminar con los tacos", detalló Oggas. Contó que pedía que la suelten porque no hizo nada.