Un hombre fue detenido por negarse a pagar el combustible, se descompensó y murió en el patrullero

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en la esquina de calles Octavio Pinto y Mariano Castex. Según testigos, la víctima, identificada como Guillermo Bustamante, debía pagar $10.000 de combustible , pero al no poder llamó a su esposa, Agustina, para que le llevara plata.

Mientras esperaba, habría tenido una discusión con un playero, quien decidió alertar al 911 porque pensó que no le quería abonar.

Cuando su esposa arribó al lugar, esta vio cómo la Policía reducía al hombre de 39 años de manera violenta e intentando hacerlo ingresar al patrullero. Agustina vio toda la secuencia y les pedía a los efectivos que no lo sujetaran de dicha manera, ya que lo iban a matar.

Guillermo Bustamante Córdoba Guillermo Bustamante junto a su esposa, Agustina, e hijo

En las últimas horas, las fuerzas de seguridad dieron su propia versión de los hechos que terminaron con la muerte de Bustamante.

“Lo redujeron, lo esposaron y lo subieron al móvil. Estaba agresivo y quiso golpear al personal. Siguió con esa violencia. Incluso, se sacó uno de los anillos de las esposas y golpeó el móvil policial”, indicó el comisario mayor Cristian Barrios, subdirector general de la fuerza y agregó: “Está todo el registro fílmico y la Justicia analizará”.

Sin embargo, la mujer de la víctima fatal denunció que la Policía ahorcaba al hombre. “Lo metieron al patrullero entre cuatro o cinco policías mientras él le gritaba que se sentía mal, que lo dejaran y yo les decía que me lo iban a matar, pero no hacían caso. Incluso las femeninas me quisieron detener”, aseguró en declaraciones a Rosario3 y agregó: “Al final lo terminaron matando”.

La Justicia espera los resultados de la autopsia para lograr determinar la muerte de Guillermo Bustamante

Ahora, la Justicia cordobesa está a la espera de los resultados de la autopsia que determinará las causas de la muerte del hombre de 39 años y papá de un nene de 5.

Por el momento, no hay detenidos en relación con el caso. Las cámaras de seguridad de la estación de servicio y de la cuadra cercana serán determinantes en la investigación.