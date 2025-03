La esposa del hombre que murió después de cargar nafta en Córdoba declaró que "lo mató la Policía"

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en la esquina de calles Octavio Pinto y Mariano Castex. Según testigos, la víctima, identificada como Guillermo Bustamante debía pagar $10.000 de combustible, pero al no tener el dinero llamó a su esposa, Agustina, para que le llevara plata. Mientras esperaba, habría tenido una discusión con un playero, quien decidió alertar al 911 porque pensó que no le quería abonar.

En las primeras horas de este lunes, la mujer declaró ante la Justicia y, además, tuvo una reunión con el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, y con el jefe de la Policía de Córdoba, Héctor Gutiérrez.

“Estuve en una reunión en la mañana y estoy muy conforme, se va a hacer justicia. Va a salir todo a la luz”, señaló la mujer en declaraciones a la prensa y agregó: “Yo presencié la muerte de mi marido. Estoy conforme con el procedimiento que están haciendo”.

Por su parte, en un pequeño diálogo con Sofía Pérez en el móvil de C5N, la mujer y madre de uno de los dos hijos de Bustamante, confirmó que ella presenció el momento del altercado y señaló: “Lo mató la Policía: lo ahorcaron y lo golpearon. Yo vi cómo mataron a mi marido, lo mataron al frente mío. Todavía no pude ver ninguna cámara, porque están con el procedimiento. El abogado después va a salir a hablar”.

En ese sentido, apuntó contra el accionar de la Policía en cuanto a las declaraciones del playero con quien tuvo la peleo que terminó con la presencia de los efectivos. “La Policía está para ayudar, no para matar. Si supuestamente mi marido estaba confuso o ido, como dice el playero, la Policía tenía que haber llamado al 107 para pedir asistencia médica para mi marido o ellos ayudarlo para que él esté bien, no para que se tiren encima de él golpeándolo y matándolo”, analizó la situación.

“Yo lo escuché a mi marido pidiendo que lo soltaran. Vi cómo lo mataron, cómo lo ahorcaron, cómo lo golpearon. Yo no vi él estaba ido o no. Cuando lo llamé él estaba normal. Yo lo llamo a él para preguntarle dónde estaba, como escucho el conflicto y fui al lugar”, aseguró sobre la situación.

Por último, aseguró que de la autopsia “no se sabe nada, pero es clave para la investigación”, y descartó la posibilidad que la víctima fatal tuviera algún tipo de enfermedad que terminó con su vida: “Mi marido no tenía nada, era una persona sana”.

La versión de la Policía de Córdoba sobre la muerte de Guillermo Bustamante

En las últimas horas, las fuerzas de seguridad dieron su propia versión de los hechos que terminaron con la muerte de Guillermo Bustamante.

“Lo redujeron, lo esposaron y lo subieron al móvil. Estaba agresivo y quiso golpear al personal. Siguió con esa violencia. Incluso, se sacó uno de los anillos de las esposas y golpeó el móvil policial”, indicó el comisario mayor Cristian Barrios, subdirector general de la fuerza y agregó: “Está todo el registro fílmico y la Justicia analizará”.

Sin embargo, la mujer de la víctima fatal denunció que la Policía ahorcaba al hombre. “Lo metieron al patrullero entre cuatro o cinco policías mientras él le gritaba que se sentía mal, que lo dejaran y yo les decía que me lo iban a matar, pero no hacían caso. Incluso las femeninas me quisieron detener”, aseguró en declaraciones a Rosario3 y agregó: “Al final lo terminaron matando”.