Soledad Pastorutti anticipó qué pasará con su carrera: "Me voy a morir cantando pero..."

La cantante Soledad "la Sole" Pastorutti habló sobre su futuro profesional y deslizó que se alejará de los escenarios luego de 30 años de carrera. "Yo no voy a hacer esto cuando ya no sienta el amor que siento”, enfatizó en una entrevista con Cadena 3.

Agregó: "Yo no voy a hacer esto cuando ya no sienta el amor que siento. Viste que hay gente que dice ‘yo me voy a morir cantando’. Me voy a morir cantando en mi casa, pero no en un escenario porque yo siempre quiero hacer un buen espectáculo".

En este sentido, explicó al medio local lo que dejó trascender en una conferencia previa: "Sé que hay un esfuerzo muy grande de alguien que te contrata y está esperando algo muy groso. Respeto mucho esa parte, es lo que pienso hoy. Todo cambia, es como dice la canción”, resaltó Pastorutti.

“Me gustaría siempre hacerlo contenta con mi arte, contenta con el ida y vuelta con mi público. Me gustaría siempre hacerlo con ganas y no decir ‘siempre lo mismo’. Yo tengo 44, no puedo volver a cuando tenía 14, lamentablemente no”, reflexionó la santafesina.

“Así como todos cambiamos, lo que más me gusta a mí es respetar esos hitos de las personas. Yo lo que sí sé es que nunca traicioné el corazón. Los festivales no es que no me gusten, amo los festivales. No voy a poder todos los veranos hacer algo así. Y también quiero que algún día se me extrañe para que se me quiera más todavía”, concluyó la intérprete argentina.

La Sole revolucionó el folklore siendo una niña

La carrera de la cantante Soledad Pastorutti surgió de su gusto por el folclore, en la ciudad de Arequito, en la provincia de Santa Fe. Sus padres notaron su carisma y la llevaron a distintos lugares donde cantó con el acompañamiento de su papá y amigos. Junto con su hermana recorrieron los festivales del país.

Finalmente, llegó a participar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde se convirtió en un fenómeno y fue llamada "el tifón de Arequito". Es reconocida por presentarse junto con su hermana Natalia, que hizo su carrera solista, y rompió todas las barreras con el público cuando agarró el poncho que le habían regalado y alentó a la gente a seguirla mientras cantaba, tenía 14 años. Pastorutti también como actriz de televisión en la tira diaria Rincón de Luz.

En 2021 contó que su mejor elección fue tener hijos y haber formado una familia

Se casó con Jeremías Audoglio, su compañero de la secundaria, y tuvieron dos hijas, Antonia y Regina, de 14 y 11 años. En agosto de 2021 habló en Gente sobre su vida familiar: "Ser madre fue lo más perfecto que hice. Mi mejor elección fue tener hijos y haber formado una familia. No sé si toda la vida voy a cantar profesionalmente, ojalá que sí. Pero estoy segura que nunca voy a dejar de ser madre", ratificó.

Agregó: "La maternidad siempre fue un deseo muy fuerte en mí. Y más allá de que, por un lado, había personas que me sugerían tener hijos más adelante por mi carrera, y que, por el otro, mis abuelas me apuraban para conocer a sus bisnietos, con "Jere" las tuvimos cuando quisimos".