Mirtha Legrand, reconocida como Personalidad Destacada de la Cultura: "Cuando me vaya de este mundo..."

La ceremonia, abierta a la ciudadanía, reunió a distintos actores del mundo artístico en torno a la figura de una de las conductoras y actrices más emblemáticas de la historia. El reconocimiento, que se suma a una extensa lista de distinciones recibidas a lo largo de las décadas, celebró la vigencia y la influencia de Legrand en la cultura popular.

A sus 98 años, la artista continúa al frente del programa La Noche de Mirtha donde entrevista a referentes de diversos ámbitos del quehacer nacional. Desde su debut cinematográfico en la década del 40 hasta su consolidación como figura central de la televisión, su carrera atravesó todos los formatos y contextos posibles.

