Emiliano Pinsón podría aplicarse una vacuna experimental contra su tipo de Parkinson

A través de las redes sociales de DSports Radio, Pinsón sorprendió al revelar la buena noticia. "Hoy me dieron el ok para poder hacer una prueba en Osasuna, en una clínica que está con un protocolo de una experimentación que tiene que ver con una vacuna , con un tratamiento con el Parkinson, con la patología exacta que tengo yo ", comenzó por expresar.

Con respecto a su diagnóstico, el periodista recordó: "Es particular, ustedes saben que mi Parkinson se llama típico con una atrofia multisistémica. No es común, no es habitual, porque nace en el cerebelo y no en el cerebro como los demás". Así, parece tener todavía menos procedimientos para combatirlo.

Emiliano Pinsón Emiliano Pinsón fue diagnosticado con Parkinson en febrero de 2021. Redes sociales

Luego detalló algunas facetas del experimento: "Yo no sabía, hace un tiempo que hay un laboratorio israelí que puso a prueba un tratamiento, que hay un 80% de positividad en esa Fase 1. Ahora hay una Fase 2, insisto experimental, y hay una clínica de la Universidad de Pamplona que la toma". Todo esto sirvió para evidenciar que podría irse de Argentina por mucho tiempo.

"Yo me contacté con ellos, mandé mucho material, y como me voy a Europa ahora, voy a aprovechar para ver si me pueden revisar por si entro en el protocolo. No es que me dan la vacuna, voy a ir a ver si estoy adentro o no. Si es así, más adelante empezaré este tratamiento que probablemente sea en el exterior", continuó.

Para finalizar, Pinsón confesó: "Me tengo que ir a vivir a Pamplona o a España, tendré que ver. Pero la buena noticia es que me dijeron que me quieren revisar y que soy candidato a entrar. Así que bueno, por ahí va". Este escenario generó mucha ilusión de cara a una complicada enfermedad que no tiene cura.