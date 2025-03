Día Nacional de la Memoria: los streamers que reaccionaron al 24 de marzo

“ Siempre que veo este video me hacés llorar, abuelita . Te amo y te extraño mucho. Hoy se cumplen 3 años del stream que hicimos con mi hermano, Pedro Pérez Di Salvo, en la exESMA. Nunca voy a soltar mi historia familiar, por mi abuela y por todas las madres y abuelas que perdieron hijos y nietos. Nunca más”, escribió en sus redes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Coscu (@martinpdisalvo)

En el video se puede ver a su abuela relatando el momento en el que los militares irrumpiendo en su casa: “Mi hijo no estaba. Lo esperaron. No militaba nada. Me dijeron que iba a salir cuando ellos consideren que está listo para la sociedad. Nunca más en la vida tiene que pasar lo que hemos pasado”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Martinpdisalvo/status/1904229751981572473&partner=&hide_thread=false Mamá tu lucha es mi lucha.

Te arrebataron a tu hermano, pero criaste a un hijo con memoria y con huevos para nunca dejar de contarla. pic.twitter.com/hQkw2HZ3FB — Coscu (@Martinpdisalvo) March 24, 2025

Por su parte, Momo escribió: “En Alemania, por negacionismo podés ser condenado hasta 5 años de prisión, el nazismo y las prácticas de la dictadura fueron iguales o peores en algunos casos. Memoria, Verdad y Justicia por el terrorismo de estado”.