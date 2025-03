Día de la Memoria: nació en cautiverio en 1980 y todavía busca su identidad

En este 24 de marzo, una de las mujeres que se acercó para dar el presente en la Plaza de Mayo y hacer visible la parte oscura de la historia argentina para que no se vuelva a repetir reveló su particular historia: nació en cautiverio y todavía no sabe quiénes fueron sus padres biológicos. “Es importante estar acá para recordarle a este Gobierno que el pueblo tiene memoria”, señaló en un móvil de C5N quien se identificó Rocío Demarco.

Contó que es “una de las que todavía está buscando su identidad” y que por eso “hoy más que nunca tenemos que estar presentes para no olvidar”. “El ADN quedó inconcluso porque el Gobierno cortó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI)”, explicó sobre su historia de vida.

“Es buenísimo que el pueblo tenga memoria y no olvide a todos los seres queridos que nos arrebataron”, le contó a Lucila Entín en el móvil de C5N y detalló: “Nací el 30 de marzo de 1980, todavía busco a mis padres biológicos, no sé su historia, no sé nada porque mi partera estuvo investigada en el tráfico de bebés en la dictadura”.

Por último, consideró que “se están dejando de lado todas las políticas de memoria que son súper importantes, nos están pisoteando, maltratando, reprimiendo”. “¿Quién reprime a su abuelo? Esa gente no tiene familia. Milei y Bullrich se tienen que ir”, concluyó.

El reclamo de los nietos recuperados: "La memoria completa es que nos digan dónde están las 30 mil personas desaparecidas"

Este 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 49 años del inicio de la última dictadura militar en 1976, los argentinos se convocan para recordar y pedir que “nunca más” que esto vuelva a suceder. Pero no solo ocurre en todo el país, sino también en el exterior.

Durante una entrevista exclusiva en La Mañana por C5N, Marcela Solsona, nieta recuperada 129, y el periodista Martín Moze, radicados en España, aseguraron que “en el exterior se vive de una forma muy vital y con muchas fuerzas y ánimo”. “Es importante que recordar es volver a pasar por el corazón y traducir este recuerdo en acción”, aseguró.

Al mismo tiempo, remarcó que “la memoria completa es que nos digan dónde están las 30 mil personas desaparecidas”: “Nosotros queremos saber, la sociedad argentina necesita saber y tiene en claro lo que quiere. Cada vez que se recupera un nieto o una nieta es una gran alegría y tiene que ver con que ya no hay marcha atrás, la sociedad ha dicho nunca más y tenemos que seguirlo construyendo”.