El Gobierno desclasifica la información sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la Dictadura

"Esto implica el traspaso absoluto de estos archivos en manos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a la órbita del Archivo General de la Nación (AGN), organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos. Durante décadas, los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta", detalló.

milei y villarruel La agenda de Victoria Villarruel vuelve a estar presente en las decisiones del Gobierno.

"De esta manera, los archivos relacionados al accionar de la última dictadura militar pasarán a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política. Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina pero no lo es a nivel mundial. En muchos países del mundo ya se ha avanzado en procesos de desclasificación. La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso", señaló Adorni.

El vocero agregó luego que, "siguiendo la vocación de contar la historia completa, se reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad".

El Gobierno continúa así con la línea que trazó el año pasado, cuando la hija de Viola, María Fernanda, militante de la visibilidad de víctimas de la guerrilla, formó parte del video institucional publicado por Casa Rosada. Seis personas fueron condenadas a prisión perpetua en 1979 tras ser interrogadas bajo tortura en el centro clandestino de detención "Escuelita de Famaillá". Fueron indultadas en 1990 por Carlos Menem, uno de los héroes de Milei.

Humberto Viola ha sido frecuentemente destacado por la vicepresidenta Victoria Villarruel en su activa militancia por la autodenominada "memoria completa". El padre de Villarruel, Eduardo, el mismo que se negó a jurar por la Constitución Nacional, se encontraba afectado al Operativo Independencia en Tucumán cuando comenzó la dictadura cívico militar, lo que permite comprender el ímpetu de la funcionaria.

Victoria Villarruel diciembre 2018 Humberto Viola Cristina homenaje.PNG X @VickyVillarruel

Adorni recordó que el gobierno de Alberto Fernández le negó la condición de crimen de lesa humanidad al atentado contra Viola y expresó que "bajo la presidencia de Javier Milei y habiéndose revisado los antecedentes del caso, se decidió entablar diálogo con la familia, llegando a un acuerdo histórico de solución amistosa, donde se revierte la mirada sesgada ideologizada que sostuvieron gobiernos anteriores respecto a los trágicos sucesos de la década del 70" y anticipó que revertirá la decisión de la administración anterior ante la CIDH.

"Este 24 de marzo y todos los días es necesario tener memoria completa de la historia de nuestro país y una memoria completa de la historia de nuestras Fuerzas Armadas", concluyó el portavoz.