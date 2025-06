El Hospital Garrahan realizará otro paro por el conflicto salarial: advierten que se redujeron los servicios por las renuncias

No obstante, fuentes del Hospital Garrahan consultadas por C5N advirtieron que no prevén que durante la próxima reunión se solucione el conflicto y afirmaron que en el primer encuentro se presentaron "autoridades de segunda línea" del establecimiento médico que no cuentan con poder de decisión y marcaron que no hubo propuestas económicas. Luego, en el segundo, señalaron que "la patronal directamente no se presentó y sólo fueron las partes gremiales".

Por su parte, Javier Milei firmó el Decreto 425/2025 en el Boletín Oficial junto a todo su gabinete para modificar el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2025. Se espera que el Ministerio de Salud tenga más recursos para sostener los gastos de hospitales como el Garrahan.

Marcha Hospital Garrahan El Hospital Garrahan llevará adelante una nueva medida de fuerza. X (@amandamartinok)

Previamente, en diálogo con La Nación, el Presidente atacó al personal del hospital: "En el caso del Garrahan, usted tiene que en hospitales equivalentes, dos tercios de la nómina son médicos y un tercio es administrativo. En Argentina, el 70% de la nómina es administrativa. Usaron una causa noble como la del Garrahan para esconder militantes políticos". Sin embargo, según los registros del Garrahan, apenas 473 son empleados son administrativos, lo que equivale al 10%.

En esta línea, marcó la postura de la administración libertaria: "Pretendemos un control biométrico de quienes van y quienes no van. Esa sobreplanta le quita recursos a los médicos. No es que vamos a achicar las partidas, el ahorro que hacemos de sacar los que no trabajan, le damos la plata a los que trabajan".

Los salarios deficientes y el pedido de los trabajadores del Garrahan

El personal del Hospital Garrahan advirtió por el bajo nivel salarial con el que cuentan y marcó el rol de la prórroga del Presupuesto 2023, por segundo año consecutivo. "Hubo algunas partidas para ajustarlo pero eso fue destinado a insumos y no a sueldos, por lo que no se utilizaron para componer sueldos", expresó la pediatra e integrante de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, Rita Fernández, en diálogo con C5N.

También expuso el salario promedio de un médico de reciente ingreso en el Garrahan y marcó que sólo se registró un mínimo incremento tras la asunción de la administración de La Libertad Avanza: "Un médico con un reciente inicio que tiene un horario de 40 horas semanales y otras 12 de guardia está ganando alrededor de $1.800.000. Desde que empezó este Gobierno, los salarios están prácticamente congelados. Sólo hubo una recomposición mínima del 1%".

En tanto, marcó cuál es el pedido de los empleados: "Nosotros pedimos la recomposición salarial del 100% y que no haya ningún salario por debajo de la línea de la pobreza".

Paro trabajadores Hospital Garrahan Una de las protestas del personal del Hospital Garrahan.

"En el hospital también hay enfermeros o administrativos que están ganando por debajo de $1.000.000. Lo que más se siente es la parte salarial. Los insumos y la medicación, en general, están al día", afirmó sobre el destino de los recursos presupuestarios.

En tal sentido, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan detalló que en el establecimiento se pagan $6 mil por hora profesional y lo comparó con los sueldos de los empleados del sector privado, debido a que marcó que en esos lugares se pagan entre $11 mil y $27 mil por cada hora de trabajo.

La suspensión de servicios por las renuncias del personal

Por otro lado, Fernández alertó por la gran cantidad de empleados que renunciaron durante los últimos meses: "Ha habido renuncias y pérdidas de cargos que se dieron por jubilaciones u otros motivos y que no se repusieron. Calculamos que en los últimos dos años hubo una pérdida de 200 cargos. Las renuncias son de profesionales de diferentes áreas que son todas personas altamente calificadas y capacitadas y con años de formación".

"Se fueron del hospital porque no podían sostener su vida cotidiana con el salario que tenían. En general, se van al sector privado en busca de mejores sueldos. Es gravísimo para el hospital porque se pierde gente altamente capacitada que cumple funciones asistenciales y también de docencia, con lo cual se corta la cadena de enseñanza a las generaciones más jóvenes", enfatizó acerca de los motivos de las dimisiones. Según los registros del hospital, el Garrahan ahora cuenta con 4.728 trabajadores, de los cuales 3.190 asisten a pacientes.

En esta línea, la pediatra e integrante de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan marcó que por la salida del personal, se recortaron servicios: "Las renuncias también llevan a que el personal que queda no dé abasto para la cobertura de la atención. Hay muchos servicios que en el último tiempo redujeron la atención de demanda espontánea porque no tienen trabajadores para dar abasto".

"Todas las semanas se comunica sobre un servicio que suspenderá la demanda espontánea hasta que se contrate un nuevo personal o que bajará las horas de atención. Es una situación muy grave y nos preocupa mucho porque el Garrahan, que es de excelencia, está dejando de atender determinadas especialidades", añadió.

La falta de respuestas del Gobierno y la imputación al ministro de Salud

En tanto, Fernández aseguró que el Gobierno no se comunicó con el personal del Garrahan, a pesar del conflicto: "El Ministerio de Salud no tuvo ningún tipo de contacto con los trabajadores del hospital. Esta es la primera vez que no tenemos respuestas y llevamos un año y medio haciendo paros y otras medidas de fuerza, además de movilizaciones".

También señaló que la situación no cuenta con precedentes: "Entre la residencia y el tiempo que estoy de planta, llevo 30 años en el hospital y tuvimos un montón de conflictos a lo largo de los años, sobre todo una muy importante en 2005. Sin embargo, con diálogo y medidas de fuerza, llegábamos a una recomposición salarial".

Mario Lugones El ministro de Salud, Mario Lugones.

En medio de la falta de acción del Gobierno, Mario Lugones fue imputado a principios de junio por el fiscal federal Guillermo Marijuan por irregularidades en el manejo del Garrahan luego de una denuncia de Elisa Carrió. Luego, la líder de la Coalición Cívica amplió su presentación judicial contra el ministro de Salud por abandono de persona y violación de deberes de funcionario público.

En tanto, el bloque Democracia para Siempre, con el apoyo de distintos diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), presionó a la administración de La Libertad Avanza y pidió que se convoque a una sesión especial para el 2 de julio a las 12 en la Cámara baja para discutir iniciativas para declarar la emergencia en pediatría.

El apoyo de la sociedad a los trabajadores del Hospital Garrahan

La pediatra e integrante de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan marcó su desosiego por los pacientes y expresó que a los que requieren de una atención menor se les solicita que sean asistidos en otros establecimientos: "Nos preocupa mucho los pacientes y la especificidad del hospital es la alta complejidad, con lo cual tratamos de administrar sí o sí los casos de alta complejidad o urgencias. A los pacientes que están sanos o tienen una patología de menor complejidad se les pide por favor que se atiendan en otros lugares".

"En general, tenemos una gran comprensión de la sociedad porque el hospital es muy prestigioso y querido por la gente, por lo que nos apoyan. Igualmente, tratamos de asistir a todos los pacientes como se puede pero eso es porque nos rompemos el alma por hacer las cosas de la mejor manera posible", agregó sobre el respaldo que reciben.

En tanto, los empleados del Hospital Garrahan realizaron varias movilizaciones para exponer el conflicto salarial e incluso integraron una de las habituales marchas de los miércoles de los jubilados al Congreso, que se llevó a cabo el 4 de junio. De aquella manifestación también formaron parte científicos, migrantes y el colectivo Ni Una Menos.