El hombre que le arrojó el botellazo a Milei fue procesado con prisión preventiva

Al mismo tiempo, el magistrado le impulso a Mercanzini, quien estaba detenido, un embargo sobre sus bienes de $500.000.

Por otro lado, en la resolución se detalló que tanto las imágenes captadas durante la asunción presidencial, como los dichos del imputado al momento de efectuar su descargo, aunado a sus publicaciones en redes sociales, “conducen a presumir que la acción desplegada por el imputado estaba dirigida concretamente a lesionar al primer mandatario”.

Respecto a Karina Milei, el juez sostuvo que quedó acreditado que el imputado “actuó con dolo eventual, toda vez que dado como sucedieron los hechos, no podía desconocer que el vehículo presidencial trasladaba al doctor Javier Milei junto a su hermana, ambos ubicados uno al lado del otro y en un plano superior con relación a quienes los custodiaban”.

“Sin embargo, y al representarse tal situación, esto es, la probabilidad de lesionar a la hermana del primer mandatario, incorporó dentro de su plan y de su voluntad realizadora tal posibilidad y actuó sin importarle el resultado”, advirtió el fallo.

De esta manera, Lijo procesó también a Mercanzini como autor de “lesiones leves dolosas calificadas por haber sido cometidas contra un miembro de las fuerzas de seguridad policiales”, en relación a policía federal Guillermo Armentano, custodio presidencial, quien resultó lesionado ese día por recibir el impacto del botellazo y sufrió heridas leves.

Qué declaró el hombre que le arrojó el botellazo a Javier Milei

El 10 de diciembre último al mediodía, durante la jornada de asunción presidencial de Milei, el detenido arrojó una botella contra el vehículo en el que se trasladaba junto a su hermana, a la altura de avenida Rivadavia y Montevideo.

Ese día el acusado no quedó detenido y al día siguiente un comisario se contactó con el juzgado federal a cargo de Lijo para reportar que en base a imágenes difundidas en las redes sociales se había advertido que “una persona habría arrojado un elemento que se trataría de una botella de vidrio en dirección al vehículo” que trasladaba al presidente electo.

“Quiero pedirle disculpas al Presidente y a su hermana. No quise lastimar a nadie, no tuve ninguna intención de hacerlo. Yo no tengo militancia política, las fotos que aparecieron en los medios con dirigentes políticos me las saqué de cholulo, ni me conocen ellos a mí”, dijo Mercanzini en el marco de su declaración indagatoria.

“No quise atentar contra el Presidente, todo indica que sí, (pero) si lo hubiera querido hacer me ponía gorra y barbijo. No medí las consecuencias, (tengo) bronca por todo lo que pasa, y todo lo que me pasa a mí”, afirmó el detenido en su indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Carlos Rívolo, según pudo reconstruir Télam de fuentes judiciales.