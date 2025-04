El ex vocero del papa Francisco lo definió como "un provocador" que "jugó a fondo para producir un gran cambio en la Iglesia"

"Como decimos los católicos, el grano de trigo tiene que morir para que dé sus frutos. A la larga y a la perspectiva, los argentinos nos vamos a dar cuenta de lo que tuvimos como Papa", señaló el exvocero de Bergoglio, quien viajó el lunes a Roma para participar de la canonización de Carlo Acutis, aunque todo ese plan cambió a partir del fallecimiento del Sumo Pontífice.

"A veces no lo supimos leer. Yo soy el primero en decir que a veces no lo entendíamos cuando hacía alguna cosa. Él era un provocador, de ir siempre fondo, como fue a fondo el domingo pasado, cuando salió con el papamóvil a pesar de no tener la fuerza. Desgastó su vida por la Iglesia y por cada una de las personas. Y jugó a fondo para producir un gran cambio. Creo que eso no va a poder tener una vuelta atrás", agregó Dabusti.

Hay 130 delegaciones confirmadas para el funeral del papa Francisco

El funeral del papa Francisco, se desarrollará el próximo sábado y al mismo asistirán unas 130 delegaciones, según confirmaron las autoridades del Vaticano. La Oficina de Protocolo de la Secretaría de Estado informó que, por ahora, entre los confirmados, hay alrededor de 50 jefes de Estado y diez soberanos reinantes.

Otro de los puntos que dieron a conocer es cómo será el diseño de la tumba del Sumo Pontífice, según el pedido que realizó en su testamento. La tumba "está hecha de mármol de la región italiana de Liguria, solo lleva la inscripción ´Franciscus´ y una reproducción de su cruz pectoral".

A su vez, el "emplazamiento de la tumba del Papa se ha preparado en un nicho de la nave lateral de la Basílica de Santa María la Mayor, entre la Capilla Paulina y la Sforza, la cual se encuentra junto al Altar de San Francisco".