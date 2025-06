El Gobierno oficializó la eliminación del Día del Trabajador del Estado: los alcances de la medida

"El Presidente eliminará la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público. El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del privado no tiene o carece, teniendo en cuenta que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes del país", sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, este miércoles al anunciar la medida en conferencia de prensa.

El portavoz remarcó que "trabajar en el Estado es un servicio para atender al ciudadano que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia y que de manera directa o indirecta es responsable del presente y el futuro del país".

Embed



El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado carece, más aún cuando es este… pic.twitter.com/0BVmyUO3Zx — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) June 25, 2025

"Esto va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este gobierno, que está para allanar el camino de la libertad de los argentinos y no para entorpecerlo. La Argentina que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado es cosa del pasado", concluyó.

El texto del decreto plantea que "finalizado el corriente año, habrán transcurrido un total de 19 feriados nacionales, lo cual convierte a la República Argentina en uno de los países con mayor cantidad de días feriados en el mundo".

En ese marco, señala que "no es adecuado que la administración pública nacional no preste tareas durante el día señalado por la norma, mientras que el resto de la población lleva adelante su jornada laboral con normalidad".

Por lo tanto, el viernes 27 de junio las oficinas públicas atenderán normalmente, a contramano de los anuncios hechos más temprano en la semana que informaban que no se darían turnos para ese día.

Gremios rechazaron la decisión del Gobierno de eliminar el asueto por el Día del Empleado Público

La Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) rechazó la decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar el asueto por el Día del Empleado Público. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales advirtieron que el gobierno pretende "invisibilizarlos, borrarlos de la agenda, reducirnos a un número".

"Con profunda preocupación, manifestamos nuestro enérgico repudio al anuncio realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la eliminación de la jornada no laborable en el Día del Trabajador y la Trabajadora del Estado", expresaron en el texto.

UPCN consideró que no hay necesidad ni urgencia que justifique "el uso de un decreto para barrer con un derecho establecido por ley". "Lo que está claro es el desprecio por el Estado y por quienes todos los días lo hacemos funcionar. Ese ataque no constituye un hecho aislado: es parte de una política sistemática que busca achicar el Estado, desmantelar lo público y desprestigiar a sus trabajadores y trabajadoras, instalando una visión donde el Estado sobra y quienes lo integramos somos vistos como un estorbo", indicaron.

UPCN

El Gobierno ya tomó más de 45 mil exámenes a empleados públicos: aprobó el 94%

El Gobierno informó que ya tomó más de 45.000 exámenes de idoneidad a empleados de la Administración Pública Nacional, con un porcentaje de aprobación del 94% y organismos que incluso obtuvieron resultados perfectos, como la Secretaría de Cultura y el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Según datos oficiales, ya se tomaron 45.889 evaluaciones generales, de las cuales se aprobaron 43.047 y solo 2.842 no alcanzaron el puntaje mínimo requerido. Las cifras refieren al total de exámenes rendidos y no de personas evaluadas, ya que cada una puede rendirlo hasta tres veces.

Aprobar esta Evaluación General de Conocimientos y Competencias, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger, es un requisito obligatorio para poder trabajar en la Administración Pública Nacional.

Se evalúa a los trabajadores de más de 100 dependencias estatales entre ministerios, entes descentralizados, institutos nacionales, empresas públicas y organismos autónomos. Una de las áreas con mejores resultados fue el Ministerio de Economía, donde se tomaron 10.504 exámenes y aprobó el 95,3%.

También hubo buenos rendimientos en la Jefatura de Gabinete de Ministros (6.607 evaluaciones, 94% aprobadas), el Ministerio de Salud (12.357 evaluaciones, 93,5% aprobadas) y el Ministerio de Capital Humano (6.094 evaluaciones, 93% aprobadas), mientras que una de las tasas más bajas se registró en el Ministerio de Defensa (2.209 evaluaciones, 89% aprobadas).

En particular, se destacaron la Secretaría de Cultura, la Agencia de Seguridad Nuclear, el Banco Nacional de Datos Genéticos y varios institutos de baja dotación que obtuvieron resultados perfectos, ya que todos los exámenes presentados resultaron aprobados.

La evaluación es presencial, anónima y con preguntas de opción múltiple. Hay tres tipos de exámenes, orientados a Servicios Generales, Administrativos y Profesionales, y cada uno está compuesto por tres ejes temáticos: Comprensión Lectora, Razonamiento Lógico-Matemático y Administración Pública Nacional.