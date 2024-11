El emotivo recuerdo de los hijos de Diego Maradona, a cuatro años de su muerte

Al mismo tiempo, y como siempre, volvió a pedir justicia por la muerte del exjugador de Boca, entre otros, quien murió a causa de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada” y descubrieron en su corazón una “miocardiopatía dilatada”, según reveló la autopsia.

“No te moriste, a vos te mataron. Se va hacer justicia, te lo juro!”, remarcó Gianinna en su cuenta persona de Instagram.

Gianinna Maradona Instagram

Quien también recordó a su padre, desde Italia fue Diego Juniors, quien aseguró que “llegará un día en el que bailaremos juntos, reiremos y abrazaremos... será un lugar maravilloso donde ya no tendremos que preocuparnos por esta cruel vida”.

“Solo quiero saber si estás orgulloso de mí, del hombre en el que me he convertido, de cómo estoy criando a mis hijos, de cómo intento luchar contra la gente todos los días. Toma un trago de vez en cuando... No te olvidé”, escribió sentidas palabras y agregó: “Cuidanos siempre”.

Diego Maradona Jrs Instagram

Por su parte, la cuenta oficial de Instagram de Diego Maradona, administrada por sus hijos, también recordó los cuatro años de su ausencia y compartió un mensaje con una imagen del astro argentino con la camiseta de la Selección argentina y un cielo de fondo, el posteo incluyó una sola palabra: “Justicia”. “Te amamos”, agregaron.

Diego Maradona Instagram

Noticia en desarrollo-.