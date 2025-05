"El Negro Pablo" de Okupas, actor de El Eternauta: "Jamás se hizo algo así en la Argentina... es Hollywood"

El actor Dante Mastropierro, más conocido como "El Negro Pablo", de la serie Okupas, habló sobre su papel en El Eternauta: "Me llamaron y ni lo dudé. Me sentí un privilegiado de la vida".

Mastropierro, que no dudó en aceptar el personaje, tampoco se imaginó lo impactante de la realización: "No me imaginé cómo iba a quedar todo. Jamás en la vida se hizo algo así en Argentina, tipo Hollywood. Va a quedar para la historia.

"Sabía que era un cómic argentino. Bruno me dijo 'te mando este libreto y estudialo' y vemos qué hacemos en el momento. Él trabaja así. Bruno tiene una humildad que tienen muy pocos. Te va a hablar como sos vos. Se pone en tu lugar. Y si tenés algo para aportar te escucha", contó quien interpreta a un empleado ferroviario, del que todos desconfían.

El protagonista de Okupas resaltó que pensó siempre que "esto la va romper" y "me pone muy contento porque al fin los argentinos logramos hacer algo como corresponde, aunque venga parte de Netflix", reflexionó.

El actor tiene un comedor comunitario en el barrio porteño de La Boca, en la Ciudad donde cada vez hay más gente anotada para comer: "En estos momentos todos tenemos que dar una mano. Sólo es jodido".

Además, pidió que el Gobierno pare con los recortes al sector de la cultura: "Uno quiere soñar, uno quiere vivir. No hay país que no tenga cultura. Que dejen trabajar a la gente que hace y vive de esto. ", exigió.