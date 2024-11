La muerte de Diego Maradona: una causa con incógnitas, indefiniciones y contrapuntos

El fallecimiento del 10 impactó al planeta. Había estado muy cerca de la muerta en varias oportunidades y a pesar de que su estado de salud permanecía frágil, los fanáticos del fútbol no imaginaban su muerte. Fue en una casa del barrio San Andrés de Tigre, a donde se dirigieron alrededor de 10 ambulancias luego de que se descompensara. Sin embargo, a pesar de los intentos de reanimación, murió a las 13:02 de aquel día.

Luego de la muerte, la Justicia de San Isidro se encargó de la investigación del caso para esclarecer qué condujo a Maradona a ese final. El Pelusa murió mientras se encontraba bajo una internación domiciliaria después de que fuera intervenido quirúrgicamente de urgencia en la Clínica Olivos por un hematoma subdural el 3 de noviembre de 2020.

Los primeros ojos de la investigación por el deceso se posaron en el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, cuando se les allanó sus domicilios y consultorios pocos días después del fallecimiento del Pelusa. Sin embargo, las sospechas sobre otros posibles responsables tomaron más fuerza y las averiguaciones también se ampliaron sobre Gisela Madrid (enfermera), Carlos Díaz (psicólogo), Nancy Forlini (coordinadora de la Gerencia de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical), Mariano Perroni (coordinador de enfermeros de Medidom), Ricardo Almirón (enfermero) y Pedro Di Spagna (médico clínico). Todos se encuentran imputados por el delito de "homicidio simple con dolo eventual", que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión.

Los acusados por los fiscales Patricio Ferrari, Laura Capra y Cosme Iribarren, quienes se encuentran coordinados por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, brindaron declaración indagatoria durante junio de 2021 y dieron su versión de los hechos. Por otro lado, hay cinco querellas: Dalma y Gianinna Maradona, Dieguito Fernando y Verónica Ojeda, Jana Maradona, Diego Maradona Junior y Rita Maradona, quien era una de las hermanas del 10.

La Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ratificó la decisión del juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, de elevar la causa a juicio oral en abril de 2023 con todos los acusados. Según pudo saber C5N, el expediente tiene 50 cuerpos con 200 fojas cada uno, por lo que en total cuenta con 10 mil hojas junto a "la documentación reservada".

El abogado de Madrid, Rodolfo Baqué, pidió que su defendida afronte un juicio por jurados y su solicitud fue aceptada por la Cámara de Casación bonaerense. No obstante, el resto de los acusados se inclinó por un debate tradicional. Ante las demoras resolutivas, el proceso judicial se postergó en dos oportunidades, debido a que primero se fijó que inicie el 4 de junio y luego el 1° de octubre, pero finalmente todavía no comenzó.

Según pudo averiguar C5N, finalmente el debate tradicional contra siete de los imputados comenzará el 11 de marzo de 2025 a las 9, durará alrededor de 60 jornadas hábiles y se llevará adelante los martes, miércoles y jueves. "Ese día va a empezar sí o sí, no serán admitidas prórrogas ni nada", marcaron los miembros del Ministerio Público Fiscal a este medio. Será realizado por el Tribunal Oral Criminal 3 de San Isidro, a cargo de los magistrados Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach.

Por otro lado, a pesar de que se realizaron varias audiencias, todavía no se definió la fecha de inicio del juicio por jurados contra la enfermera, aunque podría comenzar el 25 de febrero de 2025. La próxima audiencia se realizará este viernes, donde se espera que se confirme cuándo empezará.

El médico Leopoldo Luciano Luque junto a Diego Maradona Leopoldo Luque junto a Diego Maradona luego de la operación por un hematoma subdural. Redes Sociales

Las pruebas del Ministerio Público Fiscal en el caso Maradona

Los integrantes del Ministerio Público Fiscal enumeraron las diferentes pruebas que se reunieron desde la muerte de Maradona hasta ahora. "Lo que se recogió es enorme y mucho. Se recolectaron las pruebas en poco más de un año. El elemento más saliente sobre la cuestión médica es el protocolo de autopsia. Sometimos todo el caso a opinión de especialistas de distintas áreas, que confluyeron en una Junta Médica Interdisciplinaria en la que intervinieron 21 especialistas", expresaron.

En tal sentido, apuntaron hacia las condiciones de la internación domiciliaria de Maradona. "Se hicieron una serie de cuestionamientos y preguntas. El resultado que había arrojado en líneas generales tuvo que ver a modo de conclusión con que la internación domiciliaria a la que fue sometido Diego fue temeraria, ineficiente y derivó inequívocamente en su muerte. Hoy, creemos que los ocho tienen responsabilidad y no creemos que haya más responsables", marcaron en diálogo con C5N.

"Reconstruimos cuanto menos los últimos 20 años de la salud de Diego. Por ejemplo, le tomamos declaración a su médico, el Dr. Alfredo Cahe, que luego falleció. Reconstruimos de muchos lugares donde Diego estuvo internado y todos los informes de salud de eso", añadieron.

También, apuntaron al contenido de los teléfonos celulares de dos acusados: "A las 72 horas de la muerte de Diego, por pedido de la fiscalía, se allanaron los domicilios de Luque y Cosachov y se secuestraron sus teléfonos. Había información. Se auditaron todos sus chats en distintos grupos que hacían a la internación".

En tanto, mencionaron otros análisis que se llevaron adelante en el cuerpo del excapitán de la Selección argentina: "Se hicieron estudios médicos complementarios después de la autopsia". También, marcaron que hubo más de 100 declaraciones.

En este marco, los integrantes del Ministerio Público Fiscal explicaron en qué consiste las imputaciones en la causa que investiga la muerte de Maradona: "Nuestra acusación, que hasta ahora fue avalada por los jueces, es que puede haber un homicidio con dolo eventual. Esto significa que los integrantes del cuerpo médico tratante se representaron en el resultado de muerte y sin embargo fueron indiferentes a eso".

Diego Armando Maradona técnico Gimnasia 2020 Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020. Télam

Los cuestionamientos sobre la realización de dos juicios

Por otra parte, explicaron el motivo por el cual se llevarán adelante dos procesos judiciales en el marco del fallecimiento de Maradona. "No es habitual que en una causa pase esto. Tiene que ver con las modificaciones que se introdujeron en el Código del juicio por jurados, que dice que todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado, si quisiera, en un delito así grave como este, por un tribunal por jurados. La enfermera lo quiso así y quedaron dos juicios", marcaron.

En esta línea, criticaron que se realice más de un juicio y argumentaron: "Nos parece un disparate. Hicimos todos los recursos, que no se resolvieron favorablemente. Nos parece una locura. Este es un caso complejo, con distintos niveles de intervención, lo cual no puede ser juzgado nunca por separado, se pueden dar contrapuntos con la prueba. En ese camino lo que pretendemos es que el juicio válido sea el que se hace para con siete de los imputados y donde están los más importantes".

También, pidieron que el proceso contra Madrid empiece luego del juicio contra el resto de los acusados "fundamentalmente porque la cronología de la imputación indica eso. A Madrid se le atribuyen conductas ocurridas solo el 24 y el 25 de noviembre y al resto de los imputados se le achacan conductas que se produjeron en el tiempo con más antelación".

"Además, no es la actora principal y creemos que tienen más reproche penal otros imputados que están en el juicio grande, que son Luque y Cosachov, por ejemplo. También, la causa del Tribunal Oral 3, más allá de abarcar siete imputados, se inició y se erradicó ante un Tribunal Oral de juicio mucho antes que la causa esta. Y también porque hay un montón de cuestiones pendientes que deben resolverse en este juicio que se está intentando hacer por jurados. Creemos que si el juicio contra la enfermera se hace antes, puede devenir nulo el juicio principal, que es el más importante.", advirtieron los integrantes del Ministerio Público Fiscal.

Gisella Dahiana Madrid Gisela Madrid es una de las apuntadas por la Justicia. AFP

En tanto, cruzaron a la jueza María Coelho por su desempeño en la causa: "Estamos cuestionando mucho sus decisiones porque creemos que está tomando una velocidad inusitada en avanzar y pone en riesgo el juicio principal. Creemos que sus decisiones realmente son temerarias. A nuestro modo de ver, toma decisiones muy apresuradas y en muchos casos favorece a Madrid, con un único afán que es aferrarse a querer hacer el juicio contra la enfermera antes que el otro. Había fijado como fecha de inicio el 25 de febrero y eso nos parece una locura. Tenemos muchos planteos por hacer, pero ninguno de los nuestros pudo prosperar".

En esta línea, se refirieron a la última audiencia que se llevó a cabo y cuestionaron a Coelho: "Por ejemplo, Rodolfo Baqué, el abogado de la enfermera, contó que su clienta estaba bajo un tratamiento psiquiátrico, que tenía un certificado y que estaba ingiriendo medicación de tinte psiquiátrico, que se había querido suicidar y que inclusive tiene un hijo menor de edad que por el malestar que tiene tuvo que dejar de darle el pecho. Por eso, las querellas y la fiscalía pedimos que se haga una pericia para determinar si está en condiciones psíquicas y psicológicas de afrontar un juicio".

Luego, argumentaron el pedido: "Es no sólo para saber si puede comprender la criminalidad del acto, sino también para ver si ese juicio no podría traerle consecuencias más lesivas. La jueza hizo comparecer a la imputada un minuto, y sin ser examinada siquiera por un psiquiatra o un psicólogo, nos denegó esa medida. Somos muy críticos con su actuación".

"En la última audiencia adherimos en pedir una instrucción penal suplementaria. Esto está previsto en el Código y quiere decir que una vez que se lleve a juicio, se pueden hacer algunas medidas de prueba. Y pedimos, en especial sobre enfermería, una serie de medidas y que se expidan distintos especialistas sobre puntos que son fundamentales. Antes de responder, adelantó que no iba a hacer lugar a ningún tipo de instrucción penal suplementaria y que su idea era seguir avanzando con el caso", enfatizaron.

La defensa del abogado de la enfermera Gisela Madrid

Por otro lado el abogado de Madrid, quien es una de las imputadas por el fallecimiento del astro, expuso los argumentos por los que sostiene la inocencia de la enfermera: "Para ser un homicidio doloso, hay que tener intención de matar. ¿Qué intención pudo haber tenido Madrid de querer matar a Maradona? Además, cuando se mata a alguien se necesita un móvil. ¿Qué móvil pudo haber tenido?"

"También cuando se quiere matar a alguien con dolo hay que tener la oportunidad. Está claro que Madrid no tuvo ninguna oportunidad porque no lo veía. Tenía prohibido verlo por los médicos y familiares. No tuvo ni ganas, ni voluntad, ni oportunidad ni móvil. A Maradona lo mataron pero ella no tuvo nada que ver", apuntó el letrado Rodolfo Baqué en diálogo con C5N.

Rodolfo Baqué Rodolfo Baqué es el abogado de Diego Maradona. Redes sociales

En tanto, apuntó hacia el procedimiento que se llevó a cabo tras el fallecimiento de Maradona: "En los primeros días después de la muerte, algunos decían que falló su corazón y que la culpa fue de la enfermera, que lo dejó tirado. Cuando empezamos a gritar a los cuatro vientos que a él lo mataron, tuvieron que empezar a buscar otros culpables a los que habían excluido. El primer día, si a Maradona lo mataron, lo que tendrían que haber hecho es haber secuestrado todos los celulares, la historia clínica y todo lo que había en la casa de Maradona. No se hizo nada".

Asimismo, cargó contra la fiscalía del caso y afirmó que rechazan que se realice el juicio por jurados contra Madrid: "La fiscalía trató de tapar o fue ignorante en la investigación porque no secuestraron nada y empezaron con la teoría de que Madrid lo mató. Eso, obviamente, fue de ellos porque en ese momento no había querellas. También, Luque y Cosachov contrataron a un agente para instalar esa teoría. Como no lo pudieron sostener, imputaron a siete personas más, que eran a los que tenían que haber imputado el primer día. Como no quieren reconocer que con la enfermera se equivocaron o armaron una campaña, no quieren hacer el juicio. Es una vergüenza".

"Si no quieren hacer el juicio, que desistan. Nosotros pedimos que se haga en enero, no tenemos problema en trabajar en la feria judicial. La verdad es que la acusación es típica de abogados papas fritas y autoritarios. Son violentos de género. Lo que le están haciendo a Madrid es de pobre gente. Son unos payasos y ridículos. En la querella hay pulgosos, roñosos, mentirosos y tramposos que no quieren hacer el juicio. Quiero que me lleven a Tribunales y me lleven a juicio. Ya que no se lo hacen a ella, que me lo hagan a mí", disparó.

También, cargó contra Diego Maradona Junior y lanzó: "Pidió que se le haga un test psiquiátrico y psicológico a Madrid, porque como se viene retrasando el juicio, le dio un ataque de estrés y ansiedad. Eso lo notifiqué. Es una rata italiana. ¿Por qué no presentaron un pedido de examen psiquiátrico a Maradona en su momento? Así, hoy estaría vivo. Pidieron la suspensión del proceso judicial y como les dijeron que no, solicitaron el examen psiquiátrico a la enfermera".

"Voy a pedir que Diego Maradona Junior venga al juicio, porque es fácil hacer juicio desde Italia. Que diga por qué no vio al padre cuando estaba mal y lo habían operado", enfatizó Baqué.

La postura de una de las querellas

Por otra parte, el abogado de Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, Mario Baudry, hizo alusión a otro conjunto de personas: "Hoy, no se está juzgando al grupo de gente que estaba alrededor de Diego, sino la responsabilidad médica. Como los fiscales no quisieron ir en contra del entorno de Maradona, seguramente los jueces después del juicio ordenarán que fiscales vayan contra ese grupo que estaba cerca de Diego, aunque seguramente no serán estos fiscales porque ya no lo quisieron hacer. Vamos a pedir que se encargue otro departamento judicial".

En tanto, cuestionó el ejercicio de los fiscales en el caso. "Mi postura contra ellos es muy dura. Incluso los recusé. Se sabe lo que pasó con la firma Sattvica, que eran de Matías Morla y Maximiliano Pomargo, quienes le hicieron firmar a Diego una cesión de todos sus bienes, derechos, voz e imagen. Lo desapoderaron de todo un mes y medio antes del fallecimiento y después lo dejaron morir. Se sabe lo que ocurrió y los fiscales únicamente imputaron a los médicos. Muchas veces Pomargo no dejaba que los enfermeros entren a ver a Maradona", aseveró en diálogo con C5N.

Verónica Ojeda y Mario Baudry Verónica Ojeda junto a Mario Baudry. Redes sociales

"Igualmente, esto no quita responsabilidad a los enfermeros porque ni siquiera llamaron a la guardia para pedir una ambulancia. Cuando un profesional cuida a alguien, tiene obligaciones que cumplir y en este caso no era sanarlo a Diego porque por ahí no pudieron pero por lo menos tendrían que haber avisado a un superior y decir que los signos vitales no estaban bien y que se sentía mal. No sólo no hacían eso, sino que le daban un café con leche de desayuno con dos cervezas al lado y le ponían medicamentos para tenerlo dormido todo el día", marcó.

También, diferenció sobre los acusados: "El Tribunal y los jurados tendrán que evaluar el grado de responsabilidad que tuvo cada uno. No es lo mismo el médico que tenía la responsabilidad de establecer la internación domiciliaria que el enfermero que tenía la obligación de controlar los signos vitales, revisarlo todo el tiempo y avisar a su superior lo que le estaba pasando a Diego. Ellos nunca lo avisaron y si lo hicieron, nunca lo dejaron registrado".

"Cuando se secuestraron los teléfonos, nos encontramos con que los que estaban al alrededor que eran los beneficiarios de los bienes de Diego impidieron que fuera a una clínica y se realizó una internación domiciliaria en la casa de Tigre. También vimos que no tenía atención médica y no había nada para cuidarlo, ni siquiera le controlaban la oxigenación en sangre. Los enfermeros no entraban a su habitación y se quedaban en sus autos o en el comedor. De hecho, Maradona se golpeó la cabeza después de la operación y eso ni siquiera quedó registrado en las planillas médicas", enfatizó Baudry.