De igual modo, la primera polémica surgió en cuanto a quiénes serán sus protagonistas ya que las iniciales decidieron no volver a ser parte del proyecto que fue furor en los años 2007 y 2008. En Intrusos, Adrián Pallares reveló que el regreso del ciclo no será televisivo en esta ocasión, sino que en versión teatral y, obviamente, con nuevas protagonistas. “Las protagonistas dijeron que no. Es un proyecto millonario”, aseguró.