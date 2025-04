Ataque piraña en La Boca: cuatro jóvenes fueron detenidos por robo a mano armada a turistas

Tras un alerta, personal de la Policía de la Ciudad logró interceptar a dos de los imputados en las inmediaciones. Minutos después, los damnificados los reconocieron como partícipes del hecho.

Tras el hecho, en la comisaría Vecinal 4C, dos sujetos que se presentaron para averiguar sobre los detenidos y en ese instante fueron reconocidos por las víctimas como integrantes del grupo delictivo. Los imputados tienen entre 18 y 21 años; dos de ellos registran antecedentes por robo, aunque sin impedimentos legales vigentes. Por su parte, hay un quinto sospechoso, que continúa prófugo y aún no fue identificado.

Durante el procedimiento también se secuestraron en poder de los delincuentes $46.400, un celular Samsung azul y un reloj marca Potenzia, elementos posiblemente vinculados al robo.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 17, a cargo de la Dra. Vanesa Peluffo, Secretaría Nº 121 de la Dra. Silvia Damiano, que dispuso la detención de los involucrados y el secuestro de los objetos.

Otro ataque piraña a dos turistas alemanes en La Boca

Según trascendió, a mediados de abril otros dos turistas, esta vez de nacionalidad alemana, también sufrieron un asalto con la misma modalidad. Por el caso, hay cuatro detenidos.

Los turistas fueron atacados por siete ladrones armados, tal como quedó registrado en un video grabado por una cámara de vigilancia. El caso de inseguridad ocurrió el pasado 18 de abril, alrededor de las 15, en la calle Aristóbulo del Valle al 200.

Según detalló un encargado de un edificio que está a metros de donde ocurrió el asalto, se trató de “un ataque piraña, de unos muchachos que pensamos son de la zona”. “Abordaron a estos chicos alemanes, los cuales los maltrataron, los golpearon muy mal. Es más, a la chica la quisieron manosear. Fue una situación fea”, aseguró Luis en diálogo con C5N.

Por otro lado, otra vecina, relató cómo se dio la situación: “Yo estaba a la vuelta, pero mi mamá justo me dice que no salga porque acababan de robar. Al rato salgo y me entero que estaban los chicos en la panadería y estaban siendo asistidas por las chicas que trabajan ahí”.

“Los chicos me dijeron que estaban muy asustados por la situación y más que no conocen el lugar porque no son de acá. También llamaron a la ambulancia para que los asistan porque los atacaron entre 7 o 5 cinco delincuentes”, señaló Brenda y lamentó el caso: "Esto sucedió en plena luz del día y ahora se están viendo más casos. Ya no importa si es de noche o no".