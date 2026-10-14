14 de octubre de 2026 Inicio
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¿Cuándo se van los días nublados? El bloqueo atmosférico no se retira de Argentina y extiende el mal tiempo

Un enorme sistema de alta presión sobre el océano Atlántico impide que cambie el pronóstico en los próximos días. Este fenómeno generará que las lluvias, nubosidad y lloviznas permanezcan por más tiempo.

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Las lloviznas permanecerán durante la semana corta. 

Las lloviznas permanecerán durante la semana corta. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas meteorológicas amarillas por tormentas y viento para varias localidades de Argentina. En paralelo, el bloqueo atmosférico continúa activo sobre el país generando que persista la nubosidad y las lluvias durante los próximos días.

Por ahora siguen las lluvias en el AMBA.
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Las provincias de Córdoba, Misiones y San Luis están bajo alerta por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Mientras la zona cordillerana de Jujuy y Salta están bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

A raíz del bloqueo atmosférico un enorme sistema de alta presión sobre el océano Atlántico impide que cambie el pronóstico, desde Meteored informaron que "la inestabilidad continuará al menos hasta el viernes, aunque con precipitaciones progresivamente más dispersas y desorganizadas".

¿Cuándo se retira el mal tiempo en CABA?

El pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa varios días de lluvias y cielo parcialmente nublado, con temperaturas que irán en descenso durante la semana. El miércoles 14 de octubre, la máxima llegará a 19° y la mínima será de 13°, con una probabilidad de precipitaciones del 90% y una acumulación estimada de 3,2 milímetros. El viento soplará a velocidades de entre 15 y 33 km/h.

Para el jueves 15, se mantendrán las condiciones de inestabilidad, con un 90% de probabilidad de lluvias y una acumulación prevista de 3,9 milímetros. La temperatura máxima será de 19° y la mínima de 12°, mientras que las ráfagas de viento se ubicarán en un rango de entre 18 y 46 km/h.

El viernes 16 continuará la posibilidad de precipitaciones, aunque con una probabilidad menor, del 70%, y una acumulación estimada de 0,3 milímetros. La jornada tendrá una máxima de 17° y una mínima de 10°, con vientos de entre 17 y 38 km/h.

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