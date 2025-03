Dalma aseguró que ella y Giannina no podrán estar presentes en el juicio hasta que declaren: “Creo que hasta que nosotras no declaremos no podemos presenciarlo. Una vez que declarás, sí, y a partir de ahí podemos participar del juicio”.

“Tengo la fe de que va a salir todo bien. Estoy muy ansiosa porque hace cuatro años que estamos esperando esto. Más allá de todo, hay personas que tenían que hacer su trabajo y no sé por qué motivo no lo hicieron”, agregó en LAM.

Diego Maradona

También aseguró que el objetivo de su familia es esclarecer las responsabilidades: “Nosotras buscamos que esta gente pueda decir por quién fue contratada, quién le pagaba el sueldo, quién organizaba la casa, quién les daba las autorizaciones a los médicos para poder entrar”.

Por último, indicó: Yo no estoy inventando nada. Ponele que mi papá los quería, pero son personas que tenían que hacer su trabajo, no eran amigos de mi papá. Eran los médicos, la psiquiatra, el psicólogo. Hay cosas que no cuento para preservar a mi papá”.