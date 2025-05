El hermano de María Becerra habló sobre cómo se recupera de salud tras su internación

Si no que también explicó que "después obviamente que le va a acostar reponerse porque es algo muy duro, no solo para ella, sino para cualquier persona que pierde un embarazo, no está sólo lo que conllevó, que puso en riesgo su vida, sino con todas las cosas que se generan a partir de eso, las ilusiones que uno tiene, y demás".

"Pero afortunadamente ya se encuentra mejor, obviamente tiene que hacer reposo y ver cuál es la cuestión que está fallando ahí, porque no es la primera vez, sino que ya es la segunda vez que le ocurre", continuó Juan, haciendo referencia al anterior embarazo ectópico que cursó su hermana y que, también ella compartió su experiencia en redes sociales.

"Por suerte fue un susto, así que bueno, ella está contenta de que no haya pasado a mayores, y está en cierto modo agradecida con lo que le sucedió, uno empieza a ver las cosas de otra forma cuando su vida está en riesgo, te tomás las cosas de otra manera, me parece que está en ese proceso", cerró.

María Becerra volvió a su casa: "Gracias mi Dios que me diste una segunda oportunidad de vida"

A través de sus historias de Instagram, María Becerra decidió romper el silencio luego de días de mucha preocupación por su salud. En un primer lugar, expresó: "Volviendo a casa con el amor de mi vida. No alcanzan las palabras para agradecerte por haberme salvado la vida, por cuidarme como lo hiciste todos estos días...".

Luego, directamente volvió a hacer referencia a lo cerca que estuvo de morir: "¡Ahora solo queda seguir sanando y rodearnos de amor! Gracias mi Dios que me diste una segunda oportunidad de vida". Todo esto no hizo más que confirmar lo agradecida que quedó tanto con Rei como con la religión, de forma que debe haber estado realmente cerca de no poder contar la historia por culpa de la hemorragia interna.

En que consiste el embarazo ectópico que tuvo María Becerra

María Becerra compartió en sus redes sociales que fue operada de urgencia por los síntomas de un embarazo ectópico, por el que debió ser internada, y perdió su bebé.

El embarazo ectópico se presenta cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero. Este tipo de embarazos se produce con mayor frecuencia en una de las trompas de Falopio, que son los tubos que conectan los ovarios con el útero.