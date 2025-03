La llamativa revelación del Matías Morla sobre Diego Maradona y Claudia Villafañe

"Con las hermanas jamás se peleó ni las acusó de robo, pero acusó de robo a Claudia y a otros representantes. Según una hija, tiene un video mío y un audio en los cuales pido un soborno para trabajar con el padre, yo le pido que lo muestre. Yo trabajo, no tengo tiempo para estar contestando cada acusación, hay gente que es mejor tenerla de enemigo que de amigo. Este odio profundo es muy sencillo, Diego se murió pensando que Claudia le había robado, le allanó la casa, la denunció. Maradona lo dijo hasta el cansancio", aseguró el abogado.

"Las denuncias las hacía yo, él se murió y yo me estoy comiendo el vuelto. Las causas en mi contra no prosperaron", agregó el letrado. Sobre la marca de Diego Maradona que sigue generando dinero en todo el mundo, Morla manifestó: "Registramos la marca en 2015 y Diego se murió en 2020, durante cinco años nadie dijo nada. Él tenía un terror que las hermanas vuelvan a tener un problema económico, les dio un departamento a cada una y mensualmente les daba plata. Hoy esa empresa factura y las ganancias son para las hermanas... Ella (por Claudia Villafañe) como apoderada tomó las cosas, pero Diego se las pidió y ella nunca se las devolvió. Diego llamaba a la hija y la hija no la atendía, una lo visitó y la otra no".

"A Diego le hizo muy mal la lesión en la rodilla, después el Covid y su separación de Rocío Oliva. Fue un golpe muy duro cuando ella lo dejó y cuando estaba mal, su solución era tomar alcohol. Las drogas nunca más. Hay gente que lo fundió, le daba cocaína y le daba a menores y después hablan del entorno de Diego en el último tiempo. Hay una gran confusión, pero creo que es en el tema televisivo porque no lo es en el legal", indicó.

Sobre la muerte, Morla aseguró que "Diego no quería ser viejo", mientras que dijo que los familiares quieren tapar su dolor culpándolo a él porque no pensaron que se iba a morir y no lo iban a ver. "Ahora se llora, pero esos llantos no tapan lo que no se hizo en vida. Cuando un ser humano fallece, las fallas no las podés reparar más. Lo que los está matando es la realidad, no Matías Morla. La realidad es que Diego no está, que la relación estaba interrumpida por un tema económico, que se murió pensando que Claudia le había robado", señaló.

"Yo creo que hay una horrenda mala praxis, no un plan criminal. Diego se llenó de agua, estaba todo hinchado y tenía la voz mala. El gran problema es que en abril del año pasado hubo una junta médica que fue la segunda y que dijo lo contrario a la primera. Son dos informes diferentes. A Diego lo queríamos vivo", completó el abogado, que remarcó que en el primer informe destacaron que agonizó por 12 horas, mientras que en el segundo aseguraron que el cuadro agónico fue de poca duración.