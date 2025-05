Una película de los 90 que se convirtió en furor con el pasar de los años llegó a Netflix y se puso de nuevo en tendencia: cuál es

Algunos medios elogiaron su enfoque emocional y humano ante la catástrofe: New York Times: "Sin duda, Impacto profundo parecerá más sensible de los dos [comparado con Armageddon], ya que enfatiza los sentimientos sobre el poder del fuego siempre que les es posible. Sin embargo, otros críticos señalaron aspectos negativos, The Hollywood Reporter expresó: "Una producción cuya suma es menor que sus partes". Por otro lado, Variety opinó: "Sus escenas catastróficas del planeta siendo devastado por una bola de fuego son espectaculares, pero cuando dedica tiempo a su aburrido grupo de seres humanos no es nada emocionante."

Sinopsis de Impacto profundo, la película de ciencia ficción que volvió a ser tendencia en Netflix

La trama se centra en el descubrimiento de un cometa de 11 kilómetros de ancho que se dirige hacia la Tierra, amenazando con causar una extinción masiva. El adolescente Leo Biederman (Elijah Wood) detecta el cometa, y la periodista Jenny Lerner (Téa Leoni) descubre que el gobierno de EE. UU. ha estado ocultando la inminente catástrofe. El presidente Tom Beck (Morgan Freeman) revela al público el plan para desviar el cometa mediante una misión espacial liderada por el veterano astronauta Spurgeon "Fish" Tanner (Robert Duvall). La película explora las reacciones humanas ante la posible aniquilación, destacando temas de sacrificio, esperanza y supervivencia.

Tráiler de Impacto profundo

Embed - Cine - Impacto Profundo- Trailer oficial vía Joinnus.com

Reparto de Impacto profundo