Cuáles son los siete mejores trucos para implementar en el hogar y mantener tu casa caliente en invierno

Este invierno no sufras el frío ni gastes de más: descubrí cómo convertir tu hogar en un refugio cálido con tips caseros que realmente funcionan.

Sin embargo, mantener cálido el sitio hogareño no depende solo de la estufa o el gas, sino también de cómo usamos el espacio y cuánto cuidamos que el calor no se escape. Estos 7 trucos caseros son fáciles de implementar, no requieren grandes gastos y pueden ayudarte a ahorrar energía y vivir más cómodo durante el invierno.

invierno

Cómo son los trucos para mantener calefaccionada tu casa

Aprovechá el sol durante el día Corré las cortinas durante las horas de sol para que entre calor natural. A la tarde, cerralas para conservarlo. Sellá rendijas y ventanas. Usá burletes autoadhesivos, cinta aislante o incluso toallas enrolladas para evitar que el aire frío se cuele. Colocá alfombras o mantas en el piso. El suelo es una de las zonas por donde más se pierde calor. Las alfombras ayudan a aislar y dar sensación térmica de confort. Usá cortinas gruesas o térmicas. Retienen mejor el calor interior. Si no tenés, podés sumar una capa extra con una manta o tela pesada. Cerrá ambientes que no uses. Enfocá la calefacción en las zonas donde pasás más tiempo. Así evitás pérdidas innecesarias de calor. Invertí el giro del ventilador de techo (si tenés). En invierno, ponelo a girar en sentido horario a baja velocidad: eso empuja el aire caliente hacia abajo. Hacelo más cálido con deco inteligente. Mantas, almohadones, madera, velas, libros y objetos que generen una atmósfera visual de calidez también influyen en la percepción térmica.

Bonus: si podés, cambiá los focos comunes por luces LED cálidas y sumá plantas en interiores: ayudan a mantener la humedad equilibrada y aíslan levemente el sonido y el frío.