Colectas solidarias para Zárate: Independiente encabeza la ayuda a los damnificados

“Como todos saben yo soy nacido en Zárate y hoy estamos pasando por un momento muy difícil, por eso necesitamos la colaboración de todos ustedes con alimentos no precederos, artículos de limpieza, sábanas y toallas. Todo esto lo pueden llevar a la cancha de Independiente. Los esperamos a todos”, es el pedido del ídolo del Rojo.

En esa línea, el delantero de Racing, Adrián “Maravilla” Martínez, también recurrió a sus redes sociales para sumarse al llamo a la solidaridad. El futbolista publicó la campaña compartida por Defensores Unidos de Zárate (CADU), club de Ascenso donde comenzó su carrera profesional luego de haber trabajado como recolector de basura y tras haber estado preso a los 23 años.

Además, Estudiantes de Caseros anunciaron que a partir de este lunes comenzará a recibir donaciones en el estadio Ciudad de Caseros “para los damnificados por las inundaciones en la localidad de Zárate” de 15 a 20. “Podes colaborar con alimentos no precederos, agua y productos de limpieza”, señalaron.

Club Atletico Estudiantes on Instagram: "Juntos por Zárate A partir del próximo lunes, de 15 a 20 hs, recibiremos donaciones en el estadio Ciudad de Caseros para los damnificados por las inundaciones en la localidad de Zárate. #SomosEstudiantes"

Para sumarse a la colaboración, Gualeguaychú, de la mano de de las instituciones deportivas más populares de la ciudad, a partir del lunes y entre las 17 y 21.30, estarán abiertas para colaborar.

Por su parte, la Casa de la Provincia de Buenos Aires también “se encuentra abierta y a disposición de los vecinos de Zárate”. Este domingo continúan recibiendo calzado, ropa de cama, abrigo, elementos de higiene personal, artículo de limpieza, ropa de niños y pañales.

El municipio de Campana, en el Club Plaza Italia, estarán recibiendo medias, pañales, calzados, frazadas y colchones, agua embotellada, artículos de limpieza e higiene personal.

Municipalidad de Campana on Instagram: "LES PEDIMOS ACERCAR SUS DONACIONES AL CLUB PLAZA ITALIA (BABY) Por la gran solidaridad de todos los vecinos, el Palacio Municipal ya está completo de donaciones ¡GRACIAS!"

La municipalidad de Gobernador Mansilla publicó en su Instagram: “Las inundaciones golpearon fuerte y muchas familias lo perdieron todo. Hoy, más que nunca, necesitan de nuestra ayuda. ¡Sumate a la colecta! Cada aporte cuenta: alimentos no perecederos, ropa, agua potable, elementos de higiene y limpieza. Ayudemos a quienes más lo necesitan. Las emergencias no se esperan, pero la solidaridad sí se elige. Este es nuestro momento de estar presentes”.

Municipalidad de Gobernador Mansilla on Instagram: "COLECTA SOLIDARIA – Inundados de Santa Lucía, Zárate (Buenos Aires) Las inundaciones golpearon fuerte y muchas familias lo perdieron todo. Hoy, más que nunca, necesitan de nuestra ayuda. ¡Sumate a la colecta! Cada aporte cuenta: alimentos no perecederos, ropa, agua potable, elementos de higiene y limpieza. Ayudemos a quienes más lo necesitan. Las emergencias no se esperan, pero la solidaridad sí se elige. Este es nuestro momento de estar presentes. Todo ayuda. Entre todos, podemos."