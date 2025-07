Martín Lousteau: "Es un Gobierno que no sólo ajusta sino que insulta"

El senador radical apuntó al Gobierno porque no se hace cargo de los jubilados ni de la emergencia que viven las provincias y acusa de golpista al que no piensa como él.

En el programa Minuto Uno por C5N, el político aseguró que "la ley sancionada este jueves está recuperando la pérdida de los jubilados en un 7%. Es mínimo, son 60 mil pesos por jubilado".

En cuanto a la emergencia en discapacidad, detalló que "hay problemas dolorosos que el Gobierno incentiva y que insulta a quienes lo padecen".

Sobre la acusación que hizo Milei acerca de una supuesta "desestabilización del Gobierno" por parte de la oposición, dijo que "se trata de declaraciones oportunistas, sino es una barbaridad. Es peligroso incentivar esta idea de que todo el que piensa un poquito diferente a mi, en el fondo lo que quiere es hacer un golpe institucional".

En cuanto a los 24 gobernadores que enviaron 2 proyectos de ley para recuperar el dinero que Nación no les da, y les pertenece, detalló que "hay algunos que le han votado todo, y otros que no, pero todos se pusieron de acuerdo en los ATN, los Aportes del Tesoro Nacional, que el gobierno no usó". Remarcó que ahora son las provincias las que se están haciendo cargo de las situaciones de emergencia