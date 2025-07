Juan Grabois fulminó a Javier Milei tras el anuncio del veto al aumento de jubilados: "Vos no estás por encima de la ley"

El referente social cargó contra el Presidente, que aseguró que vetará las leyes de aumento de jubilaciones, moratoria previsional y emergencia de discapacidad y expresó: "Si no te gusta, tomate el palo".

El dirigente social Juan Grabois repudió el anuncio del presidente Javier Milei, quien aseguró que vetará las leyes de aumento de jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad aprobadas este jueves por el Senado y expresó: "Vos no estás por encima de la ley" .

Además, agregó: "Vos no estás por encima de la ley. Se llama democracia. Si no te gusta, tomate el palo". El proyecto incorpora el 7,2% de incremento correspondiente a enero, que no había sido contemplado en el 12,5% otorgado por decreto en abril. También eleva el bono previsional, congelado hace 15 meses en $70.000, llevándolo a $110.000.

Ambas iniciativas fueron aprobadas en un clima de tensión creciente, mientras la Casa Rosada denunció la validez de la sesión y anticipó que buscará judicializarla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanGrabois/status/1943450725809287286?t=i15Hh5_wByTCoIRac8fyNw&s=19&partner=&hide_thread=false Milei tenés que pagar las jubilaciones y atender a los discapacitados. Es ley. Vos no estás por encima de la ley. Se llama democracia. Si no te gusta, tomate el palo. — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 10, 2025

El presidente Javier Milei anunció que vetará las leyes de aumento de jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad aprobadas este jueves por el Senado y consideró que lo votado por la Cámara alta es "un acto de desesperación" de la oposición porque "saben que en octubre la libertad arrasa", en alusión a las próximas elecciones legislativas nacionales.

En un discurso que brindó en el acto por el 171º aniversario de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Estado desafió al Congreso y a los gobernadores, y advirtió que, en caso de que el veto se caiga, judicializará las leyes aprobadas.

"Nada de esto que está pasando en el Senado nos sorprende. Lo que pasó hoy ya lo sabíamos ayer. Sepan que están desesperados. Este es un acto de desesperación, porque saben que en octubre la libertad arrasa", aseguró Milei.

"Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, de que el veto se caiga, lo vamos a judicializar. Y si, de repente, la Justicia tuviera un acto de celeridad y decidiera tratar esto en poco tiempo, aún así, el daño que podrían causar sería mínimo", agregó el mandatario.