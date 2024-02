Alerta meteorológica por lluvias y tormentas para 30 localidades de Argentina

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. Cabe aclarar que sobre la zona de alta montaña de la provincia de Catamarca y la de La Rioja dichas precipitaciones pueden ser en forma de lluvia y nieve", añadieron.

Las principales recomendaciones del SMN son: no sacar la basura, evitar realizar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas y estar atento ante la posible caída de granizo.

Alerta meteorológica por lluvia y tormenta: las localidades afectadas