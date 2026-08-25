25 de agosto de 2026 Inicio
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Tensión en Rosario: evacuaron el aeropuerto por una valija abandonada y realizaron una detonación controlada

El equipaje había permanecido durante más de una hora cerca de uno de los accesos. La PSA activó el protocolo antiexplosivos y, tras inspeccionarlo, confirmó que contenía ropa y efectos personales. El operativo generó demoras en algunos vuelos.

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Tensión en Rosario: evacuaron el aeropuerto por una valija abandonada y hubo detonación controlada
Tensión en Rosario: evacuaron el aeropuerto por una valija abandonada y hubo detonación controlada

El Aeropuerto Internacional de Rosario debió ser evacuado este lunes por la tarde luego de que una valija abandonada fuera detectada en las inmediaciones de uno de los accesos a la terminal.

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Ante la falta de un propietario que pudiera identificar el equipaje, las autoridades activaron el protocolo de seguridad correspondiente y convocaron al Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El operativo comenzó después de que personal de vigilancia advirtiera que la valija llevaba más de una hora en el lugar. Primero se intentó determinar si pertenecía a alguno de los pasajeros, pero al no obtener respuestas se decidió intervenir.

Detonación controlada y reapertura de la terminal

Alrededor de las 18.30, se estableció un perímetro de seguridad y pasajeros y trabajadores fueron retirados de manera preventiva mientras los especialistas examinaban el equipaje.

Como parte del procedimiento, los agentes realizaron una detonación controlada para descartar la presencia de explosivos. Finalmente, se constató que en el interior de la valija había solamente ropa y efectos personales.

Una vez descartado cualquier riesgo, la terminal fue habilitada nuevamente y la actividad comenzó a normalizarse cerca de las 20. El episodio provocó modificaciones en la programación aérea.

Un vuelo con destino a Bariloche sufrió una demora de unos 35 minutos, mientras que un servicio proveniente de Aeroparque debió retrasar su aterrizaje en Rosario debido a las restricciones establecidas durante el operativo.

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