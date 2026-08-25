Tensión en Rosario: evacuaron el aeropuerto por una valija abandonada y realizaron una detonación controlada El equipaje había permanecido durante más de una hora cerca de uno de los accesos. La PSA activó el protocolo antiexplosivos y, tras inspeccionarlo, confirmó que contenía ropa y efectos personales. El operativo generó demoras en algunos vuelos. Por Agregar C5N en









Tensión en Rosario: evacuaron el aeropuerto por una valija abandonada y hubo detonación controlada

El Aeropuerto Internacional de Rosario debió ser evacuado este lunes por la tarde luego de que una valija abandonada fuera detectada en las inmediaciones de uno de los accesos a la terminal.

Ante la falta de un propietario que pudiera identificar el equipaje, las autoridades activaron el protocolo de seguridad correspondiente y convocaron al Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El operativo comenzó después de que personal de vigilancia advirtiera que la valija llevaba más de una hora en el lugar. Primero se intentó determinar si pertenecía a alguno de los pasajeros, pero al no obtener respuestas se decidió intervenir.

Así detonaron una valija abandonada u olvidada en la puerta del Aeropuerto de Rosario. Ante el alerta, la PSA lo hizo por protocolo. Finalmente la analizaron y solo había ropa. Fue anoche. pic.twitter.com/FqJvFtv9Aa — Hernán Funes (@HernanFunes) August 25, 2026 Detonación controlada y reapertura de la terminal Alrededor de las 18.30, se estableció un perímetro de seguridad y pasajeros y trabajadores fueron retirados de manera preventiva mientras los especialistas examinaban el equipaje.

Como parte del procedimiento, los agentes realizaron una detonación controlada para descartar la presencia de explosivos. Finalmente, se constató que en el interior de la valija había solamente ropa y efectos personales.