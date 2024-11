Yanina Latorre confirmó varios romances: China Suárez, Nicki Nicole, Pampita y Wanda Nara

En un primer lugar, Yanina Latorre comenzó por sincerarse con Susana Giménez: " ¡Todas te mintieron! Wanda, Pampita, te ven la cara porque sos buena, tenes que ir más al hueso . Que venga Pampita, cobre una fortuna y no te cuente nada ... No eran 30, eran u$s9 o 10 mil ". Así, dejó en claro su interés por meterse de lleno en los escándalos.

"Lo que está haciendo Wanda con Icardi me parece un papelón. Creo que los cuernos que le metió con la China (Suárez) no son para que se los cobre de esta manera", continuó. De esta manera, confirmó su segunda primicia de la noche y el público explotó eufórico por la gravedad de sus revelaciones.

Luego, con respecto al divorcio de Carolina Ardohain y Roberto García Moritán, explicó: "Pampita se separó por los cuernos y ella me llamó ese mismo día para putearme. Yo creo que ella lo sabía, pero no le gusta cuando se hace público porque se siente muy humillada. Él quiere volver...". Con esto, enfatizó en que no se trata de un vínculo 100% terminado.

Por el lado del futbolista de la Selección argentina, la panelista de LAM reveló: "Enzo Fernández viste que se acaba de separar de la mujer. No sé si está con otra, pero ahora le descubrí que está con Nicki Nicole. Se separaron hace como un mes". Todo esto evidenciaría que el jugador de 23 años ya sabía que iba a estar con la cantante post separación de Valentina Cervantes.

Para finalizar, se hizo tiempo para hablar sobre los conflictos entre Sabrina Rojas, Luciano Castro y Griselda Siciliani. "Cuando Sabrina estaba embarazada, Griselda le mandaba fotos de sus partes a Luciano. Y ahora Sabrina está tan indignada por los mensajes y las cosas que le mandaba", concluyó.

Yanina Latorre aseguró que Roberto García Moritán le fue infiel tres veces a Pampita

En la previa a la separación de Roberto García Moritán y Carolina "Pampita" Ardohain, Yanina Latorre reveló tres infidelidades del empresario hacia la modelo y desató un escándalo porque no sabe si la protagonista estaba enterada.