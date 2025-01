Wanda Nara apuntó a Mauro Icardi por su relación con la China Suárez: "Con las nenas no"

La mediática opinó en sus redes sociales sobre el incumplimiento de la obligación parental del delantero del Galatasaray, que dejó sin obra social a todo el grupo familiar: "Con las nenas no. Cortar la obra social de 5 menores. Dejar de pagar el colegio. No pagar alimentos".

"Hacerlas vivir con una mujer que no es su mamá y prohibirme hablar con mis hijas en Navidad y a diario. Esto es violencia. Quiero Justicia, ¿existe?", completó la empresaria.

La famosa pasó las fiestas sin sus hijas y se la vio en Punta del Este, en Uruguay, para recibir el año 2025 en un video brindando y con fuegos artificiales atrás. Mientras, el deportista se mostró en redes sociales junto a Francesca e Isabella, en Buenos Aires.

"Gracias a cada persona que forma parte de mi vida. Que este 2025 sea un año lleno de cosas hermosas en lo personal y en lo profesional", escribió él en su cuenta oficial de Instagram.

La dueña de Wanda Cosmetics está en pareja con el cantante L-Gante desde noviembre pasado, pero pasó las fiestas en el vecino país con su familia, sin las nenas. Por su parte, Icardi y Suárez mantuvieron un perfil bajo, sin mostrarse juntos, aunque compartieron las fiestas con las menores.

Desde Punta de Este, la hermana de Zaira Nara hizo un balance de este 2024 donde remarcó: "Se termina un año muy especial para mí . Muestro siempre cosas hermosas y siento que es justo compartir otras , Quiero agradecer a mi familia y amigos que me acompañan siempre. Pasé las fiestas sin mis hijos porque es justo que vuelvan a tener a su mamá fuerte y también que pasen 15 días con sus papás que viven en el exterior y que confían en mí todo el año el cuidado y educación de ellos sola . Intentaron ensuciarme con cosas que no hice , que no dije y que no pasaron de la manera que fueron contadas, jamás engañé a nadie, por más dura que sea mi elección voy de frente siempre y digo la verdad", resaltó.

"Lucho por la sinceridad y si es necesario voy hasta las últimas consecuencias o scrim de pantalla para confirmar mi versión . Pase navidad sin poder saludar a mis nenas ni verlas , siendo mi primera Navidad lejos de ellas. Escuché cosas terribles sobre mi persona me tocó quitarles los teléfonos a mis hijos para que no vean ni escuchen hablar de una que no soy. Ellos saben la clase de mamá ,y persona por que vivieron dentro de mí y por qué dediqué cada minuto de mi vida a ellos pero no fue lindo para la gente que me ama escuchar tanta mentira . Trabajé muy duro muchas horas y fui muy feliz haciendo dos grandes éxitos para tele y plataforma , me mudé definitivamente a mi lugar feliz y seguro ,mi País. Me ocupé y ocupo de mi salud...", fueron algunas de sus palabras.