Mariana Fabbiani apuntó sin filtro contra Viviana Canosa y Adrián Suar: "La culpa no es del chancho..."

La conductora de América, Mariana Fabbiani, había sido amenazada por Viviana Canosa, quien aseguró que iba a contar cosas de ella y respondió: “Hablá”. Pero no se quedó callada y no solo apuntó contra la periodista, sino que también contra el gerente de programación de El Trece, Adrián Suar: “La culpa no es del cancho, sino quien le da de de comer”.

Fue entonces que analizó: “Hay una reflexión más profunda que amerita. La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Viviana Canosa ya sabemos lo que es, todo el medio la conoce: nació chancho, morirá chancho”.

Embed La fuerte respuesta de Mariana Fabbiani a Viviana Canosa: "todo el medio la conoce, ya sabemos quién sos Viviana, lo único que hiciste fue arruinarle la vida a todo el mundo"pic.twitter.com/h6LY16G86S https://t.co/f9PSFTCB91 — emi (@eeemiliano) April 17, 2025

“Lo único que hiciste fue arruinarle la vida en tu espantosa y horrorosa carrera a todo el mundo, con una maldad y una crueldad sin límites. Eso no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que pase desde la pantalla de Canal 13, que tenía prestigio, calidad y calidez, una pantalla donde todos queríamos estar y era responsable y creíble”, agregó.

Fue entonces que le preguntó: “¿Qué estás haciendo? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Cuál es el límite? Esto es una falta de responsabilidad total. Para mí, no vale todo por un punto de rating, que ni siquiera consiguen encima".

Muy poco fiel a su estilo de perfil bajo, decidió no quedarse en silencio y responder con todo. “Viviana Canosa, te digo así porque sé que no te gusta que te digan el nombre entero. Vos y yo no somos lo mismo. No tenemos nada que ver. Yo estuve muchos años en la pantalla de ese canal, en tu horario, liderando, y no tuve que amenazar a nadie por un punto de rating”, concluyó.

Viviana Canosa explotó contra Mariana Fabbiani: "Sos tan falsa como tu sonrisa..."

La conductora Viviana Canosa explotó contra Mariana Fabbiani en vivo luego de lo que fueron las duras palabras de la presentadora de América TV y directamente la acusó de no ser "tan buena como se vende", además de confesar que la detesta.

Durante una nueva edición del programa televisivo Viviana en vivo, la polémica conductora decidió responderle a Fabbiani por sus dichos. "Yo con tu marido hice las pases, ahora no sabía que vos llamabas a Adrián (Suar)... Te fuiste de acá y no sé bien por qué te fuiste. Y aparte porque no medías te fuiste, y en América tampoco medís", comenzó por expresar.

Luego, directamente apuntó contra su personalidad: "Pero basta con que sos buena porque haces publicidad para leche la Serenísima y yo hago para una banda de hard rock. Y sí nos conocemos Mariana, te conozco mucho. No sé qué tanto me conoces vos a mí". Con estas palabras, Canosa se encargó de dar a entender que tiene información sensible sobre la conductora de El diario de Mariana.

Para finalizar, Viviana Canosa confesó: "De mí podés decir lo que quieras, cada cosa que digas te juro que te la voy a responder. No sos tan buena como te vendés, y se nota. Sos tan falsa como tu sonrisa, tenés como 100 dientes más que la gente normal. Detesto a las conductoras que trabajan de buenas". Todo esto dejó en claro que el conflicto recién empieza y tendrá varios capítulos más.

--