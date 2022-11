Video: la grave denuncia de Lourdes de Bandana contra su novio por violencia de género

"Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele", agregó la ex Bandana.

En diálogo con Argenzuela, su amiga y compañera en Bandana Lissa Vera dio detalles sobre la conflictiva relación de Lourdes y su expareja.