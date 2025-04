Una famosa actriz de Hollywood reveló que nunca estuvo en Marvel por una insólita condición a su vida privada: ¿Qué fue?

La protagonista de "Crepúsculo" denunció la falta de escrúpulos ante una propuesta vergonzosa. "Me dijeron que si no salía con mi novia de la mano en público, haría una película de Marvel", dijo.

Como reconoció en una entrevista para Harper's Bazaar , Stewart compartió una anécdota tan reveladora como absurda sobre cómo su vida personal afectó a su carrera profesional : "Me dijeron que si no salía con mi novia de la mano en público, haría un a película de Marve l", comentaba la actriz. Y añadía un coherente: " No quiero trabajar con gente así ".

Por qué Kristen Stewart nunca participó de una producción de Marvel

Kristen Stewart, que prepara su debut como directora con el biopic sobre la escritora Lidia Yuknavitch titulado 'The Chronology of Water', no es una recién llegada. Desde su debut en el cine en 2001, ha trabajado con directores de renombre como Olivier Assayas y David Fincher y se ha especializado en protagonizar películas de corte independiente, demostrando que su talento va mucho más allá de las etiquetas. Pero también es cierto que la gran maquinaria hollywoodense, especialmente la vinculada a los grandes estudios como los que hacen las películas de superhéroes, sigue funcionando bajo ciertas "reglas no escritas".

Debido a esto, la actriz de "Crepúsculo" denunció la falta de escrúpulos en Hollywood ante una propuesta vergonzosa. Por esta razón decidió no pertenecer al Universo Cinematográfico de Marvel.