Un nuevo grito puso en jaque a la casa de Gran Hermano 2024: cómo reaccionaron los participantes

Chiara de Gran Hermano ya no puede ocultar sus celos por Giuliano: "Cuando entre otro..."

Tan solo algunas horas después de la dura sanción, una nueva persona se acercó a las inmediaciones de la casa de Gran Hermano 2024 y gritó algo que no se escuchó bien por los micrófonos de los hermanitos. De igual manera, los participantes entendieron a respetar las reglas y rápidamente ingresaron a la casa para no ser sancionados otra vez.

Quien se puso al frente de esto fue Santiago, quien se colocó como líder y expresó: "Vamos para adentro, vamos para adentro ya. No sean boludos, vengan para adentro. Chicos no hablen nada, no sean boludos. Ya está, cambio de tema. Vamos a terminar muriéndonos de hambre sino". Esto se debe a que la producción les sacó la mitad del próximo presupuesto (tendrán 50% si ganan la prueba y 25% si fallan).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/1873571237210800320&partner=&hide_thread=false NUEVO GRITO EN LA CASA: Los chicos respetaron el protocolo e ingresaron inmediatamente a la casa#GranHermano pic.twitter.com/FzlFL3ssrZ — TRONK (@TronkOficial) December 30, 2024

Vale recordar que, por indicación de Telefe, los participantes de Gran Hermano 2024 no pueden discutir sobre lo ocurrido, sino que deben hacer de cuenta que nada pasó. Por eso es que parece conveniente estar en el patio, ya que se puede recibir una información privilegiada que no se puede obtener de otra manera.

