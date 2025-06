Un drama que se vuelve un problema con mucha acción: de qué se trata Harta, la película más vista de Netflix

Tanto el guion como la dirección estuvieron a cargo de Tyler Perry, el famoso dramaturgo de Hollywood que viene trabajando en colaboración con la gran N roja en diferentes propuestas. En 2024 estrenó la serie Tyler Perry’s Beauty in Blacky recientemente She the People, una serie sobre política estadounidense y el rol de las mujeres en ella. Harta, la nueva película de dicho director, es un drama contundente que se está robando las miradas en la popular plataforma de streaming. Conocé de qué se trata.