Exitosa en su profesión y en su rol de madre, reflexionó que existe un estigma social hacia las mujeres sin pareja: “Siempre se piensa que hay algo mal con una mujer que no tiene pareja. Pero rara vez se plantea la posibilidad de que esté viviendo su verdad”.

En el podcast Call Her Daddy, explicó que tomó la decisión de criar a sus hijas como madre soltera y reveló que le encanta no compartir sus hijas con nadie: “No puedo imaginarme a un hombre mudándose a mi casa mientras mis hijas estén allí”.

Respecto a su vida sexual, afirmó que está en su mayor etapa de libertad individual: “Estoy teniendo el tipo de sexo que nunca tuve en mis veintes o treintas. Acabo de tener sexo con un chico de 26 años y fue realmente increíble. Nunca había hecho eso".

Una clave para tener actualmente esa filosofía fue poder analizarse: “Fui a terapia para intentar salvar una relación, pero terminé salvándome a mí misma”.