Adiós a Spotify: una competencia lanza 2 funciones que pueden enterrar a la plataforma

En marzo de este año, el director global de música de YouTube, Lyor Cohen, anunció que la plataforma alcanzó los 125 millones de suscriptores entre las versiones Music y Premium. Estos números aún están lejos de Spotify, que tiene 675 millones de usuarios mensuales activos, de los cuales 263 millones son suscriptores pagos.

Spotify 1 Freepik

Las nuevas funciones que pueden enterrar a Spotify

Para atraer más usuarios y fidelizar a los que ya tiene, YouTube Music decidió lanzar dos nuevas funciones que, hasta el momento, no están disponibles en Spotify. La primera es la opción de "normalizar volumen", que permitirá estabilizar el volumen entre distintas canciones para evitar desequilibrios en el sonido.

La segunda es el doble toque para dar "me gusta", una opción que los usuarios tienen muy incorporada gracias a otras plataformas como TikTok e Instagram, y que hasta ahora solo estaba disponible en YouTube Shorts.

A partir de esta actualización, hacer doble tap en la portada de un álbum o canción permitirá darle like y lo incorporará automáticamente a la lista de reproducción de "Canciones que me gustan", permitiendo que el algoritmo almacene la información para recomendar música relacionada.

Según informó el medio Android Authority, estas funciones están disponibles para la última versión de YouTube Music, la v8.14.53A. Los usuarios que cuenten con la actualización verán un cartel azul que dice "Probá el doble toque para dar me gusta" (Try double tap to like, en inglés), junto a la portada de la canción.