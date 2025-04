Tato rompió su relación con Martina en Gran Hermano: ¿buscará su eliminación?

El participante uruguayo decidió no bajarla de placa y la platense volvió a acercarse a Lourdes. ¿Se terminó la alianza?

Mientras Tato se encontraba en el patio con Luz, decidió contarle qué ocurrió en las últimas horas con Martina: " Me parece raro que después de 4 meses y medio llevándonos bárbaro, porque no le gustó mi movimiento, esté ahí y hagan cualquier cosa ". Con esto, hizo mención al acercamiento de Pereyra a Lourdes, un claro guiño a una posible alianza para ser parte del grupo "anti Santiago".

Luego, el uruguayo directamente enumeró lo que le molesta de esta situación: "(que) le pongan un cuchillo a un pingüino, (que) hagan cualquier pelotudes, (que) digan cualquier mierda y (ella) esté ahí igual. A veces uno no haciendo también hace. No haciendo, avalas. Pero ni buen día me dice ahora, es rarísimo". Así, dejó en claro que se siente decepcionado por el accionar de la platense.

Embed TATO SOBRE MARTINA: "Me parece raro que después de 4 meses llevándonos bárbaro y ahora porque no le gustó mi movimiento esté ahí con las que le ponen un cuchillo al pingüino, las que dicen cualquier mierda y esté ahí igual, lo avala. Ni buen día me dice ahora"#GranHermano https://t.co/tNLncZ5dQs pic.twitter.com/psBTirLvbc — TRONK (@TronkOficial) April 13, 2025

De esta manera, Tato podría decidir aislarse de cualquier nueva alianza posible y esto significaría que Luz será su única compañera camino a la final de Gran Hermano. Además, esta actitud de Martina quizá la haya condenado a la eliminación, ya que el público no parecería encontrarle un sentido a su continuidad en la casa.

