La China Suárez explotó contra los programas de chimentos: "Deseo que encuentren algo que los haga felices"

Tras esta introducción, el periodista Santiago Sposato se encargó de leer el mensaje en cuestión: "Más allá de todo... ¡Qué cansador leer tantas mentiras, conclusiones agarradas de los pelos, escuchar a los voceros repitiendo cosas como loros y ver imágenes editadas o audios cortados y manipulados!". Todo esto dejó en evidencia la bronca de la actriz con respecto a todo lo que se dijo en las últimas semanas.

China Suárez Mauro Icardi Wanda Nara El romance de la China Suárez con Mauro Icardi generó la furia de Wanda Nara. Redes sociales

Pero eso no fue lo único, sino que continuó: "Deseo, de corazón, que todo pase para todos. Nada más feo que esta situación. Hasta los que no quiere, les deseo que puedan encontrar algo que los haga felices, que puedan estar un día sin mediatizar las situaciones y exponiendo a personas que no lo merecen". Esta parte del mensaje le generó elogios, ya que se puso en un lugar desde el que restó importancia al escándalo.

La mediática y actriz Eugenia "China" Suárez quedó expuesta en redes sociales luego de que se filtrara su número de teléfono, lo que provocó que tenga que dar de baja la línea por los constantes hostigamientos.