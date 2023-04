Se adelanta la próxima edición de Gran Hermano: cuándo se estrena

Luego del éxito que generó la edición del 2022 de Gran Hermano , se confirmó una nueva temporada que iba a comenzar en diciembre. Sin embargo, confirmaron que, no solo se viene un drástico cambio esta vez, sino que decidieron adelantar el estreno y para poder asegurarse el rating.

Explicó que "en Brasil había un botón rojo, que los participantes podía tocar en cualquier momento para dejar la casa. En Dinamarca tenían que cumplir con un desafío, que obligaba a los participantes quedarse inmóviles durante un determinado tiempo".

El casting continúa abierto y se extenderá por un tiempo más, pero en LAM aseguraron que el estreno se hará efectivo más pronto de lo previsto. “Están pensando para octubre o septiembre” a diferencia del 4 de diciembre que era en un principio.

El programa de los exparticipantes de Gran Hermano tiene fecha de estreno confirmada

Tal y cómo se había anunciado previamente, los exparticipantes de Gran Hermano tendrá su programa en Telefe, pero por streaming, y tendrá la participación de los personajes más destacados del ciclo. Este proyecto ya tiene fecha tentativa confirmada y contará con los tres finalistas.

Se sabe que quienes estarían confirmados son Julieta, Daniela, La Tora, Nacho y Marcos. Aunque también es probable que se sumen otros como Mora y Cata. Quienes podrían también estar con Romina y Alfa, pero no están confirmados. Conejo y Coti apuntan a rescindir el contrato, por lo que pueden no ser de la partida.

A pesar de que no fue confirmada de manera oficial, las autoridades no quieren que se pierda tiempo y, según indicó La Pavada, será en mayo y espera que Telefe lo anuncie en los próximos días con una gran promoción no solo en el canal sino también en las redes sociales del canal y de cada uno de ello.